Nam ca sĩ trẻ Tuấn Vũ đã nhiễm Covid-19 và qua đời sau thời gian dài điều trị.

Mới đây, thông tin ca sĩ Đỗ Tuấn Vũ qua đời đã khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi bàng hoàng. Được biết, nam ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 11/8 nhưng đến nay, "ông bầu" Quang Cường mới chia sẻ rộng rãi thông tin này đến mọi người. Được biết, sau một thời gian điều trị bệnh Covid-19, Đỗ Tuấn Vũ đã không qua khỏi.

'Ông bầu' đã thông báo tin buồn khiến cả showbiz Việt và khán giả vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân của Đỗ Tuấn Vũ, khi nhìn lại những bài đăng về hành trình điều trị bệnh, cập nhật tình hình sức khỏe trong thời gian qua khiến nhiều người xót xa. Ngay khi nghe tin dữ, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời tạm biệt đến nam ca sĩ.

Tuấn Vũ thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ trong quá trình điều trị Covid-19 trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều đồng nghiệp bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Đỗ Tuấn Vũ tên thật là Vũ Quốc Tuấn, sinh năm 1993. Lúc sinh thời, ngoài là một ca sĩ tài năng, anh còn hoạt động trong lĩnh vực báo chí và cũng là một doanh nhân trẻ.

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