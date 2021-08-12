Việt Quang từng cho biết, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh là mất tung tích của bạn gái cũ lẫn con ruột.

Rạng sáng ngày 12/8, thông tin ca sĩ Việt Quang qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh viêm phổi nặng khiến loạt sao Việt và nhiều người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Hiện tại, gia đình đang bàn bạc để tổ chức tang lễ cho anh theo đúng quy định trong mùa dịch.

Thông tin ca sĩ Việt Quang qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Vào đầu những năm 2000, Việt Quang cũng là cái tên sáng giá, cùng thời với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng,... Đến năm 2008, anh bỗng dưng mất hút hẳn trên sân khấu ca nhạc vì bị mất giọng. Sau đó, anh chuyển sang làm ăn kinh doanh nhưng cũng không mấy suôn sẻ, dẫn đến phá sản.

Từ khi rút lui khỏi "thị trường" âm nhạc, cuộc sống đời tư của Việt Quang cũng được giấu kín. Rất lâu sau đó, anh mới thoải mái công khai việc từng có mối tình kéo dài 8 năm với một cô gái người Nhật vào năm 2004. Do nhiều biến cố trong cuộc sống, anh phải sang Mỹ định cư, vì vậy đã quyết định cắt đứt với cô gái này.

Việt Quang từng có mối tình 8 năm với cô gái người Nhật - Ảnh: Internet

Đáng nói, sau khi chia tay, anh và bạn gái cũ đã có chung với nhau một đứa con và người con này theo mẹ về Nhật sinh sống. Vào năm thành phố Kyoto - nơi tình cũ của anh sinh sống, gánh chịu một cơn sóng thần lớn, nam ca sĩ lo lắng và tìm mọi cách liên lạc nhưng vẫn 'bặt vô âm tín'. Đây cũng chính là nỗi đau đớn trong suốt cuộc đời của anh khi không biết người xưa và con ruột của mình còn sống hay đã mất.

Ca sĩ Việt Quang qua đời, xem thông tin ngày cuối đời mà xót xa Ca sĩ Việt Quang đã qua đời vì viêm phổi, những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-dau-lon-nhat-trong-cuoc-doi-ca-si-viet-quang-truoc-khi-qua-doi-khong-biet-con-ruot-con-song-hay-da-mat-417504.html