Bị dân mạng nghi vấn dùng tận 3 số tài khoản để kêu gọi từ thiện, Thủy Tiên khóa luôn tính năng bình luận ảnh trên fanpage?

Có thể để tránh những bình luận soi mói từ cư dân mạng việc cô sử dụng tới 3 số tài khoản kêu gọi từ thiện nhưng vẫn nhất mực khẳng định mình chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất trong bài đăng mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng đã tiến hành khóa tính năng bình luận bằng ảnh trên fanpage.

Mới đây, dân tình truyền tay nhau thông tin Thuỷ Tiên sử dụng tới 3 tài khoản để kêu gọi từ thiện nhưng trong bài viết được nữ ca sĩ đăng trên trang mới đây hẹn rõ ngày livestream sao kê thì chỉ có duy nhất tài khoản ngân hàng đuôi 746 được công bố.