Bị dân mạng nghi vấn dùng tận 3 số tài khoản để kêu gọi từ thiện, Thủy Tiên khóa luôn tính năng bình luận ảnh trên fanpage?

Hậu trường 15/09/2021 22:36

Trong bài đăng mới nhất của mình, Thủy Tiên vẫn cương quyết khẳng định mình chỉ dùng duy nhất 1 số tài khoản để kêu gọi quyên góp từ thiện. Tuy nhiên netizen đã chỉ ra cô dùng tới tận 3 số tài khoản và vẫn nhận tiền được thời điểm hiện tại. Thực hư ra sao?

Có thể để tránh những bình luận soi mói từ cư dân mạng việc cô sử dụng tới 3 số tài khoản kêu gọi từ thiện nhưng vẫn nhất mực khẳng định mình chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất trong bài đăng mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng đã tiến hành khóa tính năng bình luận bằng ảnh trên fanpage.

Mới đây, dân tình truyền tay nhau thông tin Thuỷ Tiên sử dụng tới 3 tài khoản để kêu gọi từ thiện nhưng trong bài viết được nữ ca sĩ đăng trên trang mới đây hẹn rõ ngày livestream sao kê thì chỉ có duy nhất tài khoản ngân hàng đuôi 746 được công bố.

Mặc dù chưa biết thực hư thông tin này có chính xác hay không, nhưng đã khiến cư dân mạng sửng sốt, vô cùng hoang mang. Thậm chí nhiều người "tràn" vào bình luận trong bài đăng của cô để quyết tâm làm rõ ràng vì sao Thủy Tiên chỉ sao kê duy nhất 1 số tài khoản.

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Dân mạng chỉ ra 3 số tài khoản của Thủy Tiên hiện tại vẫn nhận được tiền, và Thủy Tiên từng trả lời cám ơn fan hâm mộ đã chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản đuôi 812 của cô? Ảnh: Internet

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Dân mạng chỉ ra nhiều người từng đóng góp từ thiện vào tài khoản số đuôi 812 của Thủy Tiên nhưng cô nhất quyết không chịu sao kê tài khoản này? Ảnh: Internet
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Bài đăng chỉnh sửa số tài khoản được dân mạng 'đào' lại để chứng minh Thủy Tiên kêu gọi bằng nhiều số tài khoản khác nhau? Ảnh: Internet
Bị dân mạng nghi vấn dùng tận 3 số tài khoản để kêu gọi từ thiện, Thủy Tiên khóa luôn tính năng bình luận ảnh trên fanpage? - Ảnh 8
Hiện tại nữ ca sĩ đã tắt chức năng bình luận ảnh trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình
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Từ khóa:   Thuỷ Tiên Công Vinh - Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên làm từ thiện

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