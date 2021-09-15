Vì phát ngôn của Trường Giang, Hari Won bị 'khịa' có tiền mua nhà ở Mỹ sao không mua nổi nhà ở Hàn cho ba mẹ

Bài đăng của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ người hâm mộ. Tuy nhiên một số bày tỏ thắc mắc, cho rằng Hari Won cũng đã hoạt động showbiz khá lâu. Cô thậm chí kết hôn với MC giàu có, nên việc chưa mua được nhà cho gia đình ở Hàn là hơi khó hiểu.

Mới đây, Hari Won có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân, tâm sự về cuộc sống gia đình cô tại Hàn Quốc. "Gia đình mình ở Hàn Quốc vẫn đang ở nhà thuê. Hôm nay đọc báo tiền nhà tăng, tiền nhà thuê tăng theo. Đọc mà thấy mệt mỏi", bà xã Trấn Thành than thở.

Một dân mạng hỏi thẳng nữ ca sĩ: "Bên Hàn nhà mắc vậy à, tiền Việt Nam mà không mua nổi luôn à, ngay cả 1 căn chung cư?".

Trước thắc mắc của người này, Hari Won cho biết: "Chung cư trong thành phố Hàn Quốc rẻ cũng gần 20 tỷ đồng. Ôi tiền đó kiếm kiểu gì".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tâm sự với mọi người, bà xã Trấn Thành cho biết hiện chưa có khả năng mua nhà cho gia đình. Cô hé lộ mỗi căn chung cư 100m2 tại Hàn Quốc có giá tới 20 tỷ, còn 5 tỷ chỉ có ở vùng quê. Nữ ca sĩ cũng cho biết, nếu muốn có được nhà tại Hàn Quốc thì phải thật thành công hoặc trúng số, còn làm công ăn lương thì rất khó sở hữu nhà riêng.

Bên cạnh đó, một tài khoản mạng cũng gây chú ý khi "cà khịa" Hari Won. Người này thắc mắc Trường Giang từng tiết lộ vợ chồng Hari Won còn sắm được nhà ở Mỹ, vậy thì mua nhà ở Hàn có gì khó. "Nọ Trường Giang bảo vợ chồng Hari giàu lắm. Mua nhà bên Mỹ rồi nhà ngay Hồ Tây cơ mà. Sao không mua cho ba mẹ 1 căn?". - Tải khoản hỏi thẳng thắn.

Hari đáp trả tin Trường Giang từng nói vợ chồng Xìn - Ri mua nhà ở Mỹ - Ảnh chụp màn hình

Trước lời "cà khịa", Hari Won cho biết đó chỉ là lời nói đùa từ đàn anh, thậm chí còn bảo dân mạng đưa ra bằng chứng: "Anh Giang nói đùa mà mọi người cứ tin. Chứ nhà Mỹ, nhà Hàn Quốc ở đâu. Có thì đưa tui coi".

Nữ ca sĩ cùng mẹ người Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Hari vị 'vạ lây' vì phát ngôn của người anh thân thiết Trường Giang trong một chương trình giải trí. Ảnh: Internet

Hiện bài đăng của cô nàng vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận.