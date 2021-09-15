Dàn thí sinh 'chất như nước cất' thế này thì team Minh Tú 'ai chơi lại'? Hogirl trứng rán, hotboy NALA đủ hết

Hậu trường 15/09/2021 19:19

Dàn thí sinh của team Minh Tú ở show thực tế mới khiến ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. "Chất như nước cất" như thế thì khỏi thi cũng biết team nào quán quân rồi.

Sau 2 tuần khởi động (từ ngày 26/8 - 10/9), vòng Audition (sơ tuyển) của 'TikTok FashUP' 2021 đã chính thức đóng cổng tuyển chọn. Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà sáng tạo nội dung với hơn hàng nghìn video ấn tượng đăng ký tham gia. Đặc biệt, ở mảng Modeling Icon (người mẫu) do siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú cầm trịch đã xuất hiện những chiến binh mạnh đều là những KOL, người mẫu chuyên nghiệp... quen mặt với giới trẻ. Điển hình là "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm, Michael Trương - bạn trai người mẫu TyhD, Kiều Thị Thúy Hằng - top 15 Miss Universe Vietnam 2019 cùng dàn thí sinh Vietnam's Next Top Model...

Hot girl "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm là một trong những thí sinh nổi trội trong cuộc thi lần này. Cô nàng gây tranh cãi trên MXH vì những video "thả thính" trên TikTok. Trần Thanh Tâm từng bị nghi ngờ về thực lực khi nằm trong danh sách thí sinh "The Face Online" 2021. Vượt qua mọi chỉ trích dư luận, hot girl "trứng rán" đã giành chắc suất lọt vào vòng chọn đội của "The Face Vietnam".

Thánh giả giọng Hương Giang, hot girl trứng rán và dàn mẫu Next Top Model thi nhau về team Minh Tú - Ảnh 1.

Kiều Thị Thuý Hằng là người đẹp từng lọt top 15 cuộc thi Miss Universe Vietnam 2019 và top 12 'The Face Online' 2021. Sở hữu chiều cao ấn tượng, cô nàng có nhiều lợi thế khi tham gia cuộc thi ở hạng mục Modeling (người mẫu).

Thánh giả giọng Hương Giang, hot girl trứng rán và dàn mẫu Next Top Model thi nhau về team Minh Tú - Ảnh 2.

Từng quen mặt trình diễn tại "Vietnam International Fashion Week" - sự kiện thời trang mang tầm quốc tế tại Việt Nam, Michael Trương - bạn trai TyhD cũng tham gia chương trình lần này ở mảng người mẫu. Với kinh nghiệm từ bạn gái là Á quân "Vietnam's Next Top Model" mùa All Stars, hot boy Người Ấy Là Ai được cho là sẽ gây ấn tượng trong cuộc thi lần này.

Thánh giả giọng Hương Giang, hot girl trứng rán và dàn mẫu Next Top Model thi nhau về team Minh Tú - Ảnh 3.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như cũng là một gương mặt nổi bật tại mảng Modeling Icon. Cô nàng sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi từng chinh chiến khi các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ như "Hoa Khôi Áo Dài 2016, Fitness Model 2017, Miss Supranational Vietnam 2018". Ngoài ra, Quỳnh Như cũng từng góp mặt với vai diễn nhỏ trong các phim như "Thiên Thần Hộ Mệnh" hay "Hoa Hậu Giang Hồ" - bộ phim mà giám khảo Minh Tú đảm nhận vai chính. Gần đây nhất, Quỳnh Như còn ghi danh tham gia cuộc thi "Miss Fitness Star Vietnam - Hoa Khôi Thể Thao Việt Nam".

Thánh giả giọng Hương Giang, hot girl trứng rán và dàn mẫu Next Top Model thi nhau về team Minh Tú - Ảnh 4.

Chương trình cũng quy tụ nhiều thí sinh 'Top Model Online, Vietnam's Next Top Model 9 như Vio Hồ - mẫu unisex nổi tiếng, Mai Bảo Vinh - thánh giả giọng các ngôi sao nổi tiếng như Hương Giang hay Võ Hoàng Yến, Vicky Huỳnh - nữ thí sinh gây ấn tượng vì có hơn 10 hình xăm trên khắp cơ thể tại vòng casting mùa 9, Trang Bùi, Bạch Cúc...

Dàn thí sinh 'chất như nước cất' thế này thì team Minh Tú 'ai chơi lại'? Hogirl trứng rán, hotboy NALA đủ hết - Ảnh 5
Mai Bảo Vinh. Ảnh: BTC
 
Dàn thí sinh 'chất như nước cất' thế này thì team Minh Tú 'ai chơi lại'? Hogirl trứng rán, hotboy NALA đủ hết - Ảnh 6
Trang Bùi. Ảnh: BTC
Dàn thí sinh 'chất như nước cất' thế này thì team Minh Tú 'ai chơi lại'? Hogirl trứng rán, hotboy NALA đủ hết - Ảnh 7
Vicky Huỳnh. Ảnh: BTC

Có nhiều thí sinh sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi từng làm người mẫu cho nhiều nhà thiết kế nổi tiếng hay catwalk tại các sự kiện thời trang mang tầm cỡ quốc tế. Điển hình là Phan Linh - nữ thí sinh từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2014. Cô cũng thường xuyên được nhà thiết kế Chung Thanh Phong "chọn mặt gửi vàng" diện những mẫu thiết kế độc đáo của mình. Linh Chi là "chân dài" thường góp mặt tại sự kiện thời trang Vietnam International Fashion Week.

Dàn thí sinh 'chất như nước cất' thế này thì team Minh Tú 'ai chơi lại'? Hogirl trứng rán, hotboy NALA đủ hết - Ảnh 8
Linh Chi. Ảnh: BTC
Dàn thí sinh 'chất như nước cất' thế này thì team Minh Tú 'ai chơi lại'? Hogirl trứng rán, hotboy NALA đủ hết - Ảnh 9 
Phan Linh. Ảnh: BTC

Tại vòng thi này, điểm thi sẽ chấm theo tỷ lệ 50% từ voting trên nền tảng TikTok và 50% số điểm từ ban giám khảo. Thông qua đó, top 200 thí sinh xuất sắc nhất ở 4 lĩnh vực sẽ có cơ hội bước vào vòng ghi hình của show thực tế trên nền tảng trực tuyến (virtual reality show), dự kiến sẽ lên sóng 3 tập vào cuối tháng 9 - tháng 10.

TikTok FashUP 2021 quy tụ dàn giám khảo chuyên môn là những tên tuổi đình đám trong làng thời trang bao gồm chuyên gia trang điểm Nam Trung, nhà thiết kế Chung Thanh Phong, siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú, fashionista Khánh Linh (Cô Em Trendy) cùng host quyền lực của chương trình chính là bà Trần Nguyễn Thiên Hương.

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