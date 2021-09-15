Duy Khánh khoe đôi chân dài 'mướt mát', thẳng tắp như siêu mẫu trong hậu trường quay show

Hậu trường 15/09/2021 14:20

Thời gian gần đây, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài, các nghệ sĩ buộc phải tự mình ở nhà ghi hình cho các gameshow phát sóng online. Duy Khánh cũng vậy và anh chàng vừa gây sốt trong những bức ảnh hậu trường vừa mới công bố của mình.

Duy Khánh mới đây đã đăng tải những bức ảnh hậu trường trong những buổi quay hình gameshow của mình tại nha. Mặc dù ở nhà do giãn cách xã hội nhưng Duy Khánh vẫn xuất hiện đều đặn trong những chương trình truyền hình phát sóng online như "Bí kíp vàng, Nhanh như chớp, Ca sĩ bí ẩn",...

Và để có những thước phim “mượt" trên Youtube khi trình chiếu, Duy Khánh đã tốn không ít tâm huyết đầu tư cho những cảnh quay như đạo cụ, đèn livestream, phục trang chỉnh tề và cả make up tại gia nữa. Bên cạnh đó, vì chỉ ghi hình ở phần phía trên nên Duy Khánh đã diện quần đùi cho thoải mái ở nhà, nhờ vậy đã khoe được đôi chân dài thon nuột gây “sốt” mạng xã hội. 

Đôi chân trắng bóc, thon nuột và dài tựa người mẫu này của Duy Khánh khiến bất kỳ bạn gái nào cũng phải ao ước ngưỡng mộ. Duy Khánh còn hài hước tạo dáng "quắn quéo" đủ kiểu với đôi chân của mình trước màn hình máy quay. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Đây là tôi khi quay show online tại nhà. Khi lên sóng, khán giả chỉ thấy phần trên, nên phần dưới tôi luôn muốn được thoải mái nhất để tránh bị tê và mỏi chân.”

 Duy Khanh 9

Duy Khanh 8
Những tư thế chân cực kỳ 'khó đỡ' mà Duy Khánh đăng tải để góp phần làm giảm mỏi chân hơn trong khoảng thời gian dài ghi hình. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nam diễn viên hài ăn khách còn ghi chú đây là tips giúp các em học sinh học online đỡ mỏi chân: "Mấy bé nào đang học online mỗi ngày thì có thể áp dụng nha. Vừa thoải mái để thu nạp kiến thức vừa giúp giãn cơ, nâng cao sức khoẻ và thể trạng nè". Có giãn cơ thì có giãn thật, nhưng tư thế khó đúng chất "bó giò" như thế thì ai mà học cho nổi Duy Khánh ơi?

 Duy Khanh 7

Duy Khanh 6
Ủa rồi làm vậy ai làm lại Khánh hả Khánh ơi? Mấy em học sinh có muốn học hỏi coi bộ cũng 'khó quá bỏ qua" nha. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ để lại comment "thăm hỏi", Duy Khánh cũng đối đáp nhiệt tình rất hài hước và đáng yêu. Thời gian gần đây, tuy ở nhà nhiều nhưng nhan sắc của "Cô giáo Khánh" có phần thăng hạng. Nét diễn và sự hài hước của Duy Khánh cũng tăng lên khá nhiều trong các gameshow truyền hình mà nam diễn viên sinh năm 1995 mà anh tham dự.

Duy Khanh 1
Dạo gần đây, nhan sắc của Duy Khánh đã thăng hạng không ít. Nam diễn viên rất ra dáng một nam Idol Kpop thời gian giãn cách tại gia. Ảnh: Chụp màn hình
Vì phát ngôn của Trường Giang, Hari Won bị 'khịa' có tiền mua nhà ở Mỹ sao không mua nổi nhà ở Hàn cho ba mẹ

Vì phát ngôn của Trường Giang, Hari Won bị 'khịa' có tiền mua nhà ở Mỹ sao không mua nổi nhà ở Hàn cho ba mẹ

Có người thắc mắc Trường Giang từng tiết lộ vợ chồng Hari Won sắm được nhà ở Mỹ, vậy mua nhà ở Hàn thì có gì mà khó?

Xem thêm
Từ khóa:   duy khánh cô giáo Khánh diễn viên Duy Khánh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36