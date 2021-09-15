Duy Khánh khoe đôi chân dài 'mướt mát', thẳng tắp như siêu mẫu trong hậu trường quay show

Thời gian gần đây, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài, các nghệ sĩ buộc phải tự mình ở nhà ghi hình cho các gameshow phát sóng online. Duy Khánh cũng vậy và anh chàng vừa gây sốt trong những bức ảnh hậu trường vừa mới công bố của mình.

Duy Khánh mới đây đã đăng tải những bức ảnh hậu trường trong những buổi quay hình gameshow của mình tại nha. Mặc dù ở nhà do giãn cách xã hội nhưng Duy Khánh vẫn xuất hiện đều đặn trong những chương trình truyền hình phát sóng online như "Bí kíp vàng, Nhanh như chớp, Ca sĩ bí ẩn",... Và để có những thước phim “mượt" trên Youtube khi trình chiếu, Duy Khánh đã tốn không ít tâm huyết đầu tư cho những cảnh quay như đạo cụ, đèn livestream, phục trang chỉnh tề và cả make up tại gia nữa. Bên cạnh đó, vì chỉ ghi hình ở phần phía trên nên Duy Khánh đã diện quần đùi cho thoải mái ở nhà, nhờ vậy đã khoe được đôi chân dài thon nuột gây “sốt” mạng xã hội.

Đôi chân trắng bóc, thon nuột và dài tựa người mẫu này của Duy Khánh khiến bất kỳ bạn gái nào cũng phải ao ước ngưỡng mộ. Duy Khánh còn hài hước tạo dáng "quắn quéo" đủ kiểu với đôi chân của mình trước màn hình máy quay. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Đây là tôi khi quay show online tại nhà. Khi lên sóng, khán giả chỉ thấy phần trên, nên phần dưới tôi luôn muốn được thoải mái nhất để tránh bị tê và mỏi chân.”

Những tư thế chân cực kỳ 'khó đỡ' mà Duy Khánh đăng tải để góp phần làm giảm mỏi chân hơn trong khoảng thời gian dài ghi hình. Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, nam diễn viên hài ăn khách còn ghi chú đây là tips giúp các em học sinh học online đỡ mỏi chân: "Mấy bé nào đang học online mỗi ngày thì có thể áp dụng nha. Vừa thoải mái để thu nạp kiến thức vừa giúp giãn cơ, nâng cao sức khoẻ và thể trạng nè". Có giãn cơ thì có giãn thật, nhưng tư thế khó đúng chất "bó giò" như thế thì ai mà học cho nổi Duy Khánh ơi? Ủa rồi làm vậy ai làm lại Khánh hả Khánh ơi? Mấy em học sinh có muốn học hỏi coi bộ cũng 'khó quá bỏ qua" nha. Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ để lại comment "thăm hỏi", Duy Khánh cũng đối đáp nhiệt tình rất hài hước và đáng yêu. Thời gian gần đây, tuy ở nhà nhiều nhưng nhan sắc của "Cô giáo Khánh" có phần thăng hạng. Nét diễn và sự hài hước của Duy Khánh cũng tăng lên khá nhiều trong các gameshow truyền hình mà nam diễn viên sinh năm 1995 mà anh tham dự. Dạo gần đây, nhan sắc của Duy Khánh đã thăng hạng không ít. Nam diễn viên rất ra dáng một nam Idol Kpop thời gian giãn cách tại gia. Ảnh: Chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-khanh-khoe-doi-chan-dai-muot-mat-thang-tap-nhu-sieu-mau-trong-hau-truong-quay-show-424471.html