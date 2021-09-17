Hoàng Yến Chibi: Giảm 5 cân vì stress, đang phụ mẹ bán hàng online và thèm cơm đoàn để tăng cân trở lại

Trò chuyện với Hoàng Yến Chibi trong một buổi tối yên ả, lúc này cô vừa cất cây đàn guitar “báu vật” giúp cô giải khuây và sáng tác ra những ca khúc mới. Hoàng Yến Chibi những ngày ở nhà giãn cách chăm dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp mẹ vào bếp chuẩn bị bữa cơm “chống thèm" cho nhiều người dân thành phố. Nữ ca sĩ chia sẻ vừa lấy lại cân nặng sau khi sụt 5 cân vì cứ phải ở nhà hoài.

Đã xa công việc nghệ sĩ của mình gần 5 tháng, cảm xúc lúc này của Yến ra sao?

Cám ơn quý báo đã quan tâm, hiện tại sức khỏe của Yến và gia đình đều ổn và vẫn đang tuân thủ tuyệt đối chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc giãn cách.

Cũng một khoảng thời gian khá lâu rồirồi Yến không có quay trở lại với sân khấukhấu, Yến nghĩ là mình đã dần quen với cuộc sống ở nhà. Yến tìm cách tạo niềm vui cho mình ở nhà bằng cách dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, vẽ hoặc là sáng tác,

Thời gian giãn cách Yến làm bạn với gì? Ở nhà hoài có thấy ngán hay không?

Yến cảm thấy thời gian này ở nhà cũng đem lại cho mình nhiều điều khá bổ ích. Yến thường làm bạn với đàn guitar và dàn máy để thu âm nhiều nhất bởi vìvì Yến dạo này hay vu vơ lắm, thế nênnên nghĩ ra được giai điệu nào là ngay tắp lự ngồi vào mixer thu âm luôn. Hoặc sau khi hoàn thành xong một demo nào đó thì sẽ thu lại ngay lập tức. Dạo này Yến “lên skill" bấm thu, rồi cắt ghép, edit các kiểu rồi.

Mối quan hệ của Yến và mẹ thế nào? Bình thường mẹ làm quản lý cho Yến bây giờ không tách rời như thế có nảy sinh mâu thuẫn gì không?

Yến với mẹ vẫn bình thường thôi. Hai mẹ con cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả. Lâu Lâu cũng có hơi tranh luận về vài vấn đề thôi. Bây giờ ở nhà 2 mẹ con cũng không có gì để tranh luận đâm ra ngày nào cũng chỉ hỏi nhau: “ăn gì, uống gì”, rồi xem tình hình sức khỏe hôm nay thế nào thôi, có sụt câng không?

Hoàng Yến vốn đã có thân hình nhỏ nhắn và mỏng manh rồi, nên đột ngột sút 5 cân khiến cho cô nàng trở nên lo lắng. Ảnh: NVCC

Yến có tính khí gì mà khi ở nhà mẹ phát hiện ra hay càm ràm không?

Yến có tính là một khi đã làm gì sẽ muốn làm cho tới nơi tới chốn. Nên là đâm ra nhiều khi bị mẹ nói hơi khó tính. Nhưng mà Yến cũng nhát làm lắm, lâu lâu dọn nhà thì mới trở nên sạch sẽ đâm ra muốn nó tỉ mỉ hơn một chút thôi. Đôi khi mình làm nhiều nên mẹ ngứa mắt mẹ khó chịu ấy. Yến tính kiểu không làm thì thôi chứ làm là “tới công chuyện" luôn.

Yến chăm sóc sức khỏe cho mẹ thế nào? Là mẹ vào bếp nấu ăn tẩm bổ cho Yến hay ngược lại?

Yến vào bếp nấu ăn cũng nhiều, mẹ nấu cũng nhiều nhưng mà đợt này nhà Yến cũng bán hàng online vui vui. Mẹ Yến cũng thích bán bún chả với bún ốc, với cả xôi Hà Nội nên đâm ra là dạo này nhà Yến vào bếp nấu ăn chủ yếu là phục vụ cho mọi người nè. Mà cũng được ủng hộ nhiều nên mẹ Yến cũng siêng làm lắm.

Dạo này Yến tăng cân hay sút cân?

Dạo này Yến giảm cân, từ 45 cân xuống còn 40,5 cân. Không biết lý do gì mà giảm được nhiều như thế. Hiện tại thì Yến đã tăng lên được lại rồi, vì Yến rất sợ giảm cân. Yến nghĩ là do mình dọn dẹp nhà cửa nhiều với dạo này suy nghĩ để sáng tác bài mới nhiều nên đâm ra xuống cân.

Yến tự mình sáng tác 2 ca khúc mới trong mùa dịch. Yến chia sẻ một chút nhé! Mình tự viết lời và phối khí luôn hay thế nào?

Có một số bài hát Yến sáng tác xong gửi qua nhờ anh Huỳnh Đinh Quang Minh phối khí. Một số bài còn lại là Yến tự hát, tự đánh luôn. Nói chung là Yến tự thu âm được rồi mà nên đâm ra dạo gần đây Yến giống như làm công ty TNHH 1 thành viên ấy, tự cung tự cấp, tự sản xuất luôn.

Vẻ đẹp sexy của Hoàng Yến Chibi trong bộ ảnh chụp ở một bãi biển lúc chưa giãn cách. Ảnh: NVCC

Thấy Yến có vẻ đang chuyển từ ca sĩ sang nghề khác là streamer game à? Hay là chỉ chơi game giải khuây? Game Yến chơi là game gì thế nhỉ?

Không, Yến chỉ chơi game để giải khuây thôi, không có ý định trở thành streamer. Dạo này Yến hay chơi Liên quân, Audition, đang tính chơi thêm một vài game nữa thử xem. Kiểu livestream chơi game với mọi người cũng vui lắm. Có hôm Yến livestream game, có hôm Yến hát.

Những ngày này không đi làm, không ra khỏi nhà, Yến nhớ điều gì nhất những ngày bận rộn

Nhớ nhất là lúc đi làm. Thật sự bây giờ Yến thèm đi làm lắm. Nếu bây giờ được đi làm thì thề liền sẽ không than nửa lời luôn. Làm bao nhiêu tiếng cũng được, Yến thèm cảm giác được cùng mọi người ở trên đoàn, được ăn cơm đoàn. Nói chung nếu được đi làm thế nào cũng sẽ tăng cân lại. Chứ ở nhà không biết là bị stress hay sao mà tự nhiên giảm cân.

Dự định của Yến sau khi hết dịch?

Yến có rất nhiều dự định và đang mong là sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm nữa để gửi đến cho tất cả mọi ngườingười. Yến cũng mong năm nay sẽ hết dịch để có thể gửi đến bản thân một món quàquà bất ngờ trong sinh nhật. Mong là như thế.

Chúc Yến cùng mẹ sẽ có những ngày thật sự bình yên và mong sớm gặp lại Yến ở những sản phẫm âm nhạc, điện ảnh kế tiếp nhé!