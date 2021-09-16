Lý Bình không ngại việc 'xài hao' Phương Trinh Jolie, đang 'thả cửa' cho có baby thì 'hao mòn nhan sắc' là đúng rồi!

Thời gian gần đây, nam diễn viên Lý Bình đang gây xôn xao dư luận về nghi vấn anh chính là nguyên nhân gây xuống sắc của vợ sắp cưới, anh không ngại bộc bạch về quan điểm sống trong hôn nhân vợ chồng. Ngoài ra Lý Bình cũng giải đáp nguyên nhân vì sao Phương Trinh có vẻ ngoài hơi tiều tụy xíu là vì cả 2 đang “thả cửa” cho việc có con vào năm sau.

Ấn tượng lần đầu gặp mặt Trinh là một người con gái xinh đẹp, năng động, hoà đồng, và có nhiều điểm chung với mình.

Thật ra cả 2 sau khi gặp nhau khoảng 1 tuần là bắt đầu quen nhau, và trong thời gian đó Bình học đạo diễn ở trường sân khấu, nên Trinh cũng muốn chính Bình làm MV cho Trinh nên cũng xem như sản phẩm đầu tay sau thời gian học đạo diễn. Bình cũng đóng cùng MV này với Trinh để coi như có kỷ niệm cho 2 đứa luôn.

Lý Bình và Phương Trinh trong MV 'Vẫn là anh' gây 'sốt' thời điểm công bố. Ảnh: NVCC

Là Bình chủ động cua Phương Trinh trước hay là Trinh cua bình trước?

Thật ra Bình chủ động nói lời yêu trước. (Cười)

Ban đầu cả 2 xưng hô như thế nào? Vì Bình nhỏ tuổi hơn mà? Khi nào bắt đổi đổi ngôi xưng hô?

Lúc đầu thì xưng tên thôi, nhưng cũng không lâu sau đó thì đổi thành anh em. (Cười)

Lúc đó Bình là người mẫu mới vào nghề, "tay không tấc sắc" thì Bình có tự tin yêu Phương Trinh không?

Thật ra lúc đó là năm 2018, Bình đã ko làm người mẫu từ lâu, đã tham gia nhiều phim, và cũng trong giai đoạn từ diễn viên học qua đạo diễn, để muốn thử thách mình trong một lĩnh vực sâu hơn nên là cũng tự tin cưa cẩm Trinh lắm. Mình đâu có thua gì ai đâu mà phải ngại ngùng.

Từ khi công bố yêu nhau, cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình các chương trình ăn khách nhất. Ảnh: NVCC

Trinh từng nói chỉ yêu người có trong tay 100 triệu/tháng, Bình thì lại không đủ điều kiện đó. Vậy lý do gì Bình nghĩ Trinh và Bình vẫn yêu nhau cho đến hiện tại bây giờ?

Thật ra đủ hay không thì cũng chỉ do người ngoài phỏng đoán và tự phán xét, còn đối với Bình, tiền đâu chỉ kiếm bằng công việc chính thức, bằng cái nghề mà mọi người biết tới mình, vẫn còn rất nhiều cách kinh doanh âm thầm mà Bình thì không thích kể lể công việc trên mạng xã hội.

Còn về phát biểu của Trinh trên báo chí thì đó cũng là suy nghĩ của một người phụ nữ muốn một cuộc sống an toàn cho tương lai, vì khi trải qua 1 quá khứ khó khăn thì tất nhiên ai cũng sợ phải gặp lại những điều khó khăn của tuổi thơ. Nên thay vì Bình phải trả lời là mình có hay không có 100 triệu 1 tháng, thì mình chọn cách nắm tay người phụ nữ đó và cả 2 cùng làm ra con số hơn 10 lần cái số mà Trinh mong muốn của ngày xưa, vậy thì ko phải mọi thứ ngày càng tuyệt vời hơn sao?

Đâu đó Bình có nghe một câu khá hay: "Thay vì lấy 1 đại gia cho mình tiền, rồi một ngày họ cũng cho người khác như đã cho bạn, thì hãy lấy 1 người cùng với bạn làm ra mọi thứ, vì lúc có mọi thứ bạn nhận ra đó là cả quá trình cùng nhau phấn đấu, từ mồ hôi và nước mắt, chứ ko phải vật chất nhất thời, cái đó mới là giá trị thực cho một tình yêu chân thành".

Phương Trinh và Lý Bình quen biết và "bén duyên" với nhau khi đóng cắp trong MV "Nobody like you". Thời điểm đó cả 2 chối bay biến chuyện đang hẹn hò. Ảnh: NVCC

Bình có từng tự ti không vì mình là người có thu nhập kém hơn vợ?

Thật ra tính Bình ngay từ đầu không nhìn nhận vấn đề bằng vật chất, nên việc tự so sánh tài sản bản thân của cả 2 cũng ko phải chuyện Bình để tâm, vì khi đến với nhau thì cả 2 đã phải hiểu điều đó mới yêu nhau, và khi con người ta vượt qua vật chất để cùng chạm vào sự đồng điệu của 2 tâm hồn, thì tự khắc bản thân sẽ hiểu có những thứ không mua được bằng tiền, hoặc bằng rất nhiều tiền. Nên đối với Bình chẳng thấy tự ti hay tự ái gì cả, vì mình biết mình phải thế nào thì một người con gái lớn hơn mình dành trọn tình yêu cho mình, và muốn bên mình lâu dài. Thay vì ngồi so đo tự ái hay tự ti, thì ngay từ đầu mình đã chọn cách cùng nhau làm ra nhiều hơn mọi thứ đang có được.

Có thông tin cho biết Bình có quá khứ là một người soát vé, Bình có thể cho biết thêm về điều này?

Thật ra Bình từng làm soát vé rạp chiếu phim, còn làm nghề mưu sinh thời sinh viên thì Bình làm rất nhiều nghề: Làm lễ tân, làm phục vụ, làm sale, làm PB, bán hàng vỉa hè…, cái gì có tiền thì mình làm.

Hiện tại cả 2 sắp đám cưới, Bình đã chuẩn bị gì cho cuộc sống sau này của 2 vợ chồng?

Thật ra cũng đã tính sẵn hết rồi, xây nhà xong làm đám cưới, rồi sinh con, rồi cứ làm tiếp những công việc kinh doanh hiện tại của cả 2, và dành thời gian du lịch nhiều hơn để cả 2 có nhiều kỷ niệm về già sẽ ko tiếc nuối vì đã cùng nhau có nhiều kỉ niệm thật đẹp về tình yêu, gia đình, cuộc sống...

Ngày 15/8 vừa qua, cặp đôi tuyên bố sẽ kết hôn vào dịp cuối năm gây "sững sốt" cộng đồng mạng. Ảnh: NVCC

Người ta yêu nhau tặng hoa tặng quà tiền tỷ, Bình đã tặng gì cho Trinh?

Thật ra có lần lúc mới quen vào ngày 20/10, bình còn rủ đi ăn quán nhậu, rồi cầm cái lưỡi vịt sapo tặng Trinh và chúc ngày 20/10 nữa. (Cười lớn).

Lỡ mai này trong cuộc sống hôn nhân, có những lúc 2 đứa chán nhau muốn chia tay thì sao?

Tại sao mỗi lần cãi nhau dễ dẫn đến chia tay? Mình nghĩ đó là do kỷ niệm chưa đủ, khi mà cả 2 cũng nhau làm mọi thứ, từ khó khăn tới đủ đầy, từ cực khổ tới sung sướng, và cùng nhau đi khắp cùng trời cuối đất. Khi mình gặp được một người đồng điệu về tâm hồn với mình, thì mỗi lần cãi nhau cả 2 sẽ tự thấy được người kia quan trọng thế nào với mình, và nếu trong cuộc đời sắp tới của nhau nếu ko có người kia thì mình sẽ thiếu mất những điều quý giá, mà chưa chắc có thể tìm được ai đó thay thế. Mỗi lần nghĩ vậy Bình và Trinh sẽ tự nhìn nhận lại bản thân nên cố gắng hơn, thay đổi tốt hơn vì nhau hơn. để cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại.

Có nhiều cặp đôi sao Việt hạnh phúc trước hôn nhân nhưng cưới nhau về thì tan vỡ, Bình có nghĩ mình lựa chọn hôn nhân sớm quá?

Vạn sự tuỳ duyên thôi, con người ta đến với nhau và ra đi đều có số. Bình thì không nghĩ quá nhiều và không phải lăn tăn lo lắng việc cưới xong sẽ thế này thế kia. Vì cơ bản mỗi ngày mình đã sống hết mình với nhau rồi, nên cũng chẳng có gì phải nghĩ ngợi thêm. Nghĩ chi cho mệt ha. (Cười).

Người ta yêu nhau tặng quà tặng xe là chuyện bình thường, Lý Bình khoe mình còn tặng cả...lưỡi vịt sapo làm quà 20/10 cho Phương Trinh cơ. Ảnh: NVCC

Bình nghĩ sao về quan điểm nhiều khán giả cho rằng Bình “xài hao”, Phương Trinh xuống sắc là do Lý Bình?

Cái đó thì trước giờ Bình chỉ nghe mấy chị “xài” chồng hao chứ cũng mới nghe “xài” vợ hao lần đầu. Nên cũng mới bỡ ngỡ, nhưng do Trinh đang tái tạo da, đến khi da đẹp lại thì lúc đó thấy Bình xấu hơn lại bảo Trinh xài hao nữa cho xem. (Cười lớn).

Còn nhiều người cho rằng Lý Bình "đểu", chỉ "qua đường" mà không nghiêm túc với Phương Trinh? Thậm chí có người ví bạn như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Ngô Diệc Phàm? Bình có tính xấu đó không?

Phán xét và quy chụp người khác thì hình như đã là niềm vui của một bộ phận cộng đồng, vì họ nghĩ họ có quyền đó. Còn đối với Bình thì Bình đã miễn nhiễm với những điều đó rồi, nên dù có nói thế nào Bình cũng ko bận tâm đến đâu. Điều mình bận tâm mỗi ngày là hôm nay mình đã sống tốt hơn hôm qua chưa, đã dành thời gian và quan tâm gia đình mình hơn chưa? Vì Bình nghĩ "Quân tử soi mình, tiểu nhân soi người".

Ngoại hình của Lý Bình trước khi yêu và sống chung nhà cùng Phương Trinh Joile, Vậy sao chưa có ai từng nói Phương Trinh 'xài' Lý Bình hao?

Dạo này nhiều căp đôi sao Việt chưa cưới mà đã có con sớm, Bình và Trinh có ý định có con trước hôn nhân không? Khi nào thì sẵn sàng làm cha?

Thật ra Bình đã sẵn sàng từ lâu rồi, và cả 2 cũng đã thả để có baby mấy tháng nay, vì năm sau sinh con hợp tuổi 2 đứa, còn về đám cưới ai cũng muốn sớm nhất, nhưng tình hình dịch bệnh thế này thì mình cứ xem cái quan trọng mà làm trước thôi.

Cám ơn Bình vì cuộc chia sẽ hết sức thân mật này. Chúc 2 vợ chồng sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và hẹn gặp lại ở đám cưới sau dịch một ngày gần nhất!