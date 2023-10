Đây là một trong những bệnh viện có số lượng sản phụ mắc Covid-19 đông, và rất nhiều trường hợp trẻ sinh non đã mất đi cơ hội sống do sự thiếu hụt trang thiết bị y tế cao cấp điều trị bệnh nhi. Lễ trao tặng có sự góp mặt của PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, ông Dương Tuấn Anh - đại diện BTC Chương trình ‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở’, Siêu mẫu Vũ Thu Phương – đại diện những mạnh thường quân ủng hộ cho Chương trình.

Ngày15/9/2021 vừa qua, BTC tiếp tục trao tặng máy thở cao tần dành riêng cho bệnh nhi và trẻ sơ sinh HFO Humming Vue sản xuất tại Nhật Bản trị giá 750 triệu đồng cho bệnh viện Hùng Vương. BTC Chương trình ‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở’ hi vọng sẽ mang đến cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhi và trẻ sơ sinh đang điều trị nơi đây.

Trực tiếp là người đại diện Bệnh viện Hùng Vương đứng ra nhận thiết bị này, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã không giấu nổi sự xúc động và cho biết: “Đối với những trẻ sơ sinh, trẻ đẻ non thì những chiếc máy thở sẽ có nhiệm vụ giúp chống suy hô hấp cho các bé. Đặc biệt với dòng máy thở cao tần mà Chương trình trao tặng cho bệnh viện Hùng Vương ngày hôm nay sẽ giúp các bác sỹ chúng tôi có thêm vũ khí để chúng tôi có thể nuôi các bé sinh non và cực non một cách hiệu quả hơn. Đây là một trong những máy thở dành cho bệnh nhi đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ các mạnh thường quân.”

Vũ Thu Phương thay mặt các mạnh thường quân đến trao tặng máy thở cao tần cho bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: BTC

Đóng góp 115 triệu đồng vào quỹ, siêu mẫu Vũ Thu Phương xúc động chia sẻ: “Thu Phương rất vui mình đã đấu giá thành công vật phẩm từ doanh nhân – fashionista Tiên Nguyễn, và dành món quà ý nghĩa đó cho con gái nhân dịp sinh nhật. Đây là món quà mà Phương nghĩ con gái sẽ không thể nào quên vì con đã có thể góp phần mang đến hơi thở cho rất nhiều người. Và ngày hôm nay, thay mặt các mạnh thường quân đã đóng góp cho Chương trình, Thu Phương rất cảm ơn chị Trang Lê và BTC đã hành động rất nhanh chóng và kịp thời để biến những đóng góp về vật chất của mọi người thực sự trở thành những trang thiết bị y tế ý nghĩa dành cho các bác sỹ và bệnh viện tuyến đầu.”