Không còn mập mờ, Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh công khai sống chung ở penthouse tiền tỷ?

Trên story Instagram mới, nhất Hoàng Thùy Linh và Gil Lê cùng để lộ ra khoảnh khắc đang cùng nhau xếp hoa lego, một món đồ chơi mà cặp đôi mới được bạn bè gửi tặng. Khoảnh khắc này đã "tố" cả 2 sống chung nhà bấy lâu.

Sau 9981 lần bị lộ "hint" chăm sóc nhau mùa dịch ở cùng 1 địa điểm, Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh đã có động thái mới ngầm công bố hiện đang sống chung 1 mái nhà. Cả hai đã không ngại ngần chụp ảnh ở cùng 1 khoảnh khắc, ở cùng 1 thời điểm và cùng 1 chi tiết. Tuy vẫn chưa lộ diện cùng nhau nhưng nhìn bức ảnh tuy 2 mà như 1 thế này, hội "đẩy thuyền" không khỏi phấn khích.

Hoàng Thùy Linh cùng Gil Lê khoe ảnh trùng hợp hoàn toàn các chi tiết về bộ độ chơi vừa được tặng tại thời điểm cách nhau 2 tiếng. Ảnh: Chụp màn hình

Tối ngày 15/9, trên story Instagram, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh đồng loạt đăng ảnh được bạn bè tặng hộp đồ chơi những bông hoa lego xếp hình. Do TP.HCM đang thực hiện lệch giãn cách, ai ở đâu thì ở yên đó nên netizen đã cho rằng cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn cùng nhau tại ngôi penthouse hoành tráng vừa được Hoàng Thuỳ Linh tậu hồi đầu năm.

Cô "Mị" còn háo hức khoe thành quả sau khi xếp hình xong trên IG. Ảnh: Chụp màn hình

Một lần bắn "hint" của Gil Lê và Hoàng Thùy Linh khiến dân mạng được "ăn cẩu lương" của cặp đôi. Ảnh: Chụp màn hình

Chẳng còn úp mở, cả hai thích thú cùng nhau lắp ráp, nữ ca sĩ Để Mị Nói Cho Mà Nghe còn hạnh phúc khoe thành quả cùng người yêu tin đồn làm hì hục cả tối. Trước đó, Gil Lê khiến dân tình rần rần khi khoe khéo đang chăm sóc "người ấy" rất chu đáo trong mùa dịch bằng những bức ảnh vào bếp nấu ăn.

Cặp đôi Gil - Linh hiện là một trong những cặp đôi rất được mến mộ của Vbiz

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