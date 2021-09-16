Trắng tay ở Hoa hậu Ecuador 2021, người đẹp cụt một chân và hai tay vẫn truyền cảm hứng khiến dư luận nể phục

Mặc dù không thể lọt vào top 10 chung cuộc Miss Ecuador 2021 nhưng câu chuyện của Victoria Salcedo vẫn khiến nhiều người hâm mộ vì nghị lực cũng như khát khao vươn lên nghịch cảnh để khẳng định bản thân của cô.Trong khi nhan sắc tân Hoa hậu gây ra nhiều bình luận trái chiều thì cư dân mạng cũng dành sự chú ý cho một người đẹp khác trong đêm chung kết đó là cô gái bị cụt chân trái và cụt hai tay Victoria Salcedo.

Người đẹp khuyết tật Victoria Salcedo trong đêm chung kết Miss Ecuador 2021. Ảnh: Internet

Victoria Salcedo đã sử dụng chân giả và ngay từ khi còn rất nhỏ với nỗ lực tập luyện tuyệt vời của mình, cô đã có thể làm mọi thứ bằng chân phải. Câu chuyện truyền cảm hứng đã giúp cho Victoria được trao vương miện Nữ hoàng của Loja, một thành phố của Ecuador trước khi tham gia cuộc thi Miss Ecuador 2021.

Vào năm 5 tuổi, Victoria Salcedo vô tình chạm vào dây điện cao áp dẫn đến phải cắt cụt hai tay và chân trái. Tai nạn nghiêm trọng này tưởng chừng như đã hủy hoại tương lai của cô nhưng Victoria Salcedo đã trỗi dậy mạnh mẽ bằng nghị lực phi thường của mình. Tham gia Miss Ecuador năm nay, cô gái 25 tuổi muốn truyền thông điệp về sự mạnh mẽ và hy vọng xã hội đồng cảm hơn với những người khuyết tật như cô.