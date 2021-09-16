Một diễn viên trẻ kiêm đại gia thiếu nợ vì ăn chơi bạt mạng, định nhảy cầu tự tử

Tin tức giải trí 16/09/2021 12:05

Nam diễn viên trẻ nổi tiếng trong một kênh Youtube hài đình đám đã lên sóng truyền hình và chia sẻ về những khó khăn của mình.

Là thành viên của FAPtv - nhóm hài sở hữu 12,8 triệu người theo dõi, Huỳnh Phương từ lâu đã trở thành một trong những gương mặt vô cùng quen thuộc với dân mạng. Anh chàng cũng từng gây ồn ào trong chuyện tình cảm khi liên tiếp công khai (hoặc có tin đồn) hẹn hò với hàng loạt gái xinh nhưng Sĩ Thanh, Trâm Trần và mới nhất là hot girl 2k - Hồng Hạnh. 

Một diễn viên trẻ kiêm đại gia thiếu nợ vì ăn chơi bạt mạng, định nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Diễn viên nổi tiếng Huỳnh Phương của FAPtv. Ảnh: Internet

Tuy nhiên bản thân Huỳnh Phương lại khá kín kẽ, rất ít khi chia sẻ về mình lên truyền thông. Vì vậy mà mới đây, netizen không khỏi bất ngờ khi được biết câu chuyện của anh chàng trong chương trình "Hạnh Phúc Ở Đâu" với sự dẫn dắt của MC Cát Tường. Từ quá khứ bất hảo đến đường tình yêu đều được Huỳnh Phương hé lộ.

Huỳnh Phương từng là "công tử Cao Lãnh" (Đồng Tháp), gia đình gia thế đầy đủ điều kiện nên ở nhà không phải làm bất cứ việc gì. Ba mẹ anh còn bán đất để chuẩn bị cho con trai đi học. Ấy thế mà phụ lại sự mong đợi của ba mẹ, anh chàng ăn chơi, quậy phá đến mức thiếu nợ, phải mang xe đi cầm. 

Một diễn viên trẻ kiêm đại gia thiếu nợ vì ăn chơi bạt mạng, định nhảy cầu tự tử - Ảnh 2
Huỳnh Phương trải lòng cùng MC Cát Tường. Ảnh: Chụp màn hình
 

Thậm chí đến Tết mà Huỳnh Phương cũng không có tiền về quê, phải nói với gia đình rằng ở lại đi diễn nhưng không hề có chuyện đi diễn nào ở đây. Thay vào đó, anh được giới thiệu cho đi làm thêm tại một ngôi đình dịp Tết với công việc là chùi lư đồng, quét mạng nhện, lau dọn bài vị người chết (từ ngày 25 - 30 Tết) và giữ xe cho khách thăm đình (từ ngày mùng 1 - 8 Tết). Buổi tối anh chàng ngủ lại trong đình, sáng dậy thấy người phủ kín bụi nhang.

Đến ngày mùng 4 Tết vì đã vãn khách nên Huỳnh Phương được cho nghỉ và nhận 800.000 tiền công. Số tiền đó còn chưa đủ tiền đóng trọ chứ đừng nói chuyện về quê, thăm nhà. Vì vậy mà anh chàng không tránh khỏi cảm giác tủi thân và nghĩ đến chuyện tự tử: "Lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ, lúc đó buổi tối rồi và em có ý định tự tử luôn". Chia sẻ của Huỳnh Phương khiến MC Cát Tường không khỏi giật mình và thốt lên: "Trời!". Tuy nhiên lý do ngăn cản anh chàng cũng khá bất ngờ và hài hước vì: "Sợ. Nước ở dưới sông nó dơ. Mà em sợ dơ lắm!". Những chuyện này từ đó đến giờ gia đình nam diễn viên vẫn chưa hề biết. 

Một diễn viên trẻ kiêm đại gia thiếu nợ vì ăn chơi bạt mạng, định nhảy cầu tự tử - Ảnh 3
Huỳnh Phương cùng các thành viên nhóm FAPtv. Ảnh: Internet

Cũng tại chương trình, Huỳnh Phương đã bộc bạch không ít về tình cảm của mình. Mang tiếng đào hoa, anh chàng giải thích với Cát Tường: "Vì em là diễn viên nên việc quen ai, yêu ai được nhiều người chú ý hơn, rất nhiều người soi" và khẳng định mình là người chung thuỷ. 

Khi được hỏi chuyện yêu người này thì kín kẽ, yêu người kia lại công khai rất nhanh, Huỳnh Phương cho biết: "Lúc đầu em nghĩ, mình yêu thì nên công khai nhưng khi công khai rồi, thấy mọi người nói nhiều quá thành ra không muốn công khai nữa, kiểu đến một giai đoạn mình suy nghĩ khác"

Một diễn viên trẻ kiêm đại gia thiếu nợ vì ăn chơi bạt mạng, định nhảy cầu tự tử - Ảnh 4
Anh có mối tình dậy sóng truyền thông cùng ca sĩ Sĩ Thanh. Ảnh: Internet

Hiện tại với Huỳnh Phương, điều quan trọng nhất hiện tại không phải là chuyện yêu đương mà muốn tập trung cho công việc, lo cho gia đình, cha mẹ, anh chị. Ngoài ra anh chàng cũng đang cùng các anh em đặt mục tiêu làm từ thiện và giúp đỡ mọi người.

Trắng tay ở Hoa hậu Ecuador 2021, người đẹp cụt một chân và hai tay vẫn truyền cảm hứng khiến dư luận nể phục

Trắng tay ở Hoa hậu Ecuador 2021, người đẹp cụt một chân và hai tay vẫn truyền cảm hứng khiến dư luận nể phục

Người đẹp Victoria Salcedo vẫn truyền cảm hứng cho rất nhiều người hâm mộ trên thế giới vì câu chuyện của mình, mặc dù không giành được giải thưởng nào tại cuộc thi Hoa hậu Ecuador 2021.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Phương Huỳnh Phương FapTV Huỳnh Phương và Sĩ Thanh

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43