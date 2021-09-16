Nam diễn viên trẻ nổi tiếng trong một kênh Youtube hài đình đám đã lên sóng truyền hình và chia sẻ về những khó khăn của mình.

Là thành viên của FAPtv - nhóm hài sở hữu 12,8 triệu người theo dõi, Huỳnh Phương từ lâu đã trở thành một trong những gương mặt vô cùng quen thuộc với dân mạng. Anh chàng cũng từng gây ồn ào trong chuyện tình cảm khi liên tiếp công khai (hoặc có tin đồn) hẹn hò với hàng loạt gái xinh nhưng Sĩ Thanh, Trâm Trần và mới nhất là hot girl 2k - Hồng Hạnh. Diễn viên nổi tiếng Huỳnh Phương của FAPtv. Ảnh: Internet Tuy nhiên bản thân Huỳnh Phương lại khá kín kẽ, rất ít khi chia sẻ về mình lên truyền thông. Vì vậy mà mới đây, netizen không khỏi bất ngờ khi được biết câu chuyện của anh chàng trong chương trình "Hạnh Phúc Ở Đâu" với sự dẫn dắt của MC Cát Tường. Từ quá khứ bất hảo đến đường tình yêu đều được Huỳnh Phương hé lộ.

Huỳnh Phương từng là "công tử Cao Lãnh" (Đồng Tháp), gia đình gia thế đầy đủ điều kiện nên ở nhà không phải làm bất cứ việc gì. Ba mẹ anh còn bán đất để chuẩn bị cho con trai đi học. Ấy thế mà phụ lại sự mong đợi của ba mẹ, anh chàng ăn chơi, quậy phá đến mức thiếu nợ, phải mang xe đi cầm. Huỳnh Phương trải lòng cùng MC Cát Tường. Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí đến Tết mà Huỳnh Phương cũng không có tiền về quê, phải nói với gia đình rằng ở lại đi diễn nhưng không hề có chuyện đi diễn nào ở đây. Thay vào đó, anh được giới thiệu cho đi làm thêm tại một ngôi đình dịp Tết với công việc là chùi lư đồng, quét mạng nhện, lau dọn bài vị người chết (từ ngày 25 - 30 Tết) và giữ xe cho khách thăm đình (từ ngày mùng 1 - 8 Tết). Buổi tối anh chàng ngủ lại trong đình, sáng dậy thấy người phủ kín bụi nhang.

Đến ngày mùng 4 Tết vì đã vãn khách nên Huỳnh Phương được cho nghỉ và nhận 800.000 tiền công. Số tiền đó còn chưa đủ tiền đóng trọ chứ đừng nói chuyện về quê, thăm nhà. Vì vậy mà anh chàng không tránh khỏi cảm giác tủi thân và nghĩ đến chuyện tự tử: "Lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ, lúc đó buổi tối rồi và em có ý định tự tử luôn". Chia sẻ của Huỳnh Phương khiến MC Cát Tường không khỏi giật mình và thốt lên: "Trời!". Tuy nhiên lý do ngăn cản anh chàng cũng khá bất ngờ và hài hước vì: "Sợ. Nước ở dưới sông nó dơ. Mà em sợ dơ lắm!". Những chuyện này từ đó đến giờ gia đình nam diễn viên vẫn chưa hề biết. Huỳnh Phương cùng các thành viên nhóm FAPtv. Ảnh: Internet Cũng tại chương trình, Huỳnh Phương đã bộc bạch không ít về tình cảm của mình. Mang tiếng đào hoa, anh chàng giải thích với Cát Tường: "Vì em là diễn viên nên việc quen ai, yêu ai được nhiều người chú ý hơn, rất nhiều người soi" và khẳng định mình là người chung thuỷ. Khi được hỏi chuyện yêu người này thì kín kẽ, yêu người kia lại công khai rất nhanh, Huỳnh Phương cho biết: "Lúc đầu em nghĩ, mình yêu thì nên công khai nhưng khi công khai rồi, thấy mọi người nói nhiều quá thành ra không muốn công khai nữa, kiểu đến một giai đoạn mình suy nghĩ khác". Anh có mối tình dậy sóng truyền thông cùng ca sĩ Sĩ Thanh. Ảnh: Internet Hiện tại với Huỳnh Phương, điều quan trọng nhất hiện tại không phải là chuyện yêu đương mà muốn tập trung cho công việc, lo cho gia đình, cha mẹ, anh chị. Ngoài ra anh chàng cũng đang cùng các anh em đặt mục tiêu làm từ thiện và giúp đỡ mọi người.

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