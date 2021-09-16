Nhiều người ngỡ ngàng vì tạo hình của nam chính phim 'Hong Chun Gi' có Kim Yoo Jung đóng chính quá giống một "bom sex" nổi tiếng trên mạng.

Hong Chun Gi (Bầu trời rực đỏ) đang là bộ phim cổ trang Hàn Quốc được quan tâm nhiều nhất hiện nay vì nội dung hay, dàn cast đình đám. Không chỉ vậy, tạo hình của nam chính Ha Ram (Ahn Hyo Seop) gây xôn xao cộng đồng mạng vì quá giống với Yoon Seung Ho - nhân vật trong bộ webtoon boylove nổi tiếng "Dạ ký" (Dạ họa tập).

Hình so sánh Ha Ram và Yoon thiếu gia. Ảnh: VKR

Góc nghiêng cũng rất ra gì dù Yoon thiếu gia góc cạnh hơn. Ảnh: VKR

Cư dân mạng có nhiều ý kiến tranh luận về chủ đề này. Không phủ nhận Ha Ram có ngoại hình liên tưởng tới Yoon Seung Ho làm người xem thích thú. Tuy nhiên, tính cách và khí chất hai người lại rất khác biệt. Yoon Seung Ho sắc sảo, ngông cuồng và cũng táo bạo trong chuyện tình cảm. Điều này không quá khó hiểu vì "Dạ họa tập" là một bộ boylove gắn nhãn 18+. Trong khi đó, Ha Ram lại khá hiền lành và dịu dàng với nữ chính Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung). Nhiều người cũng cho rằng Lee Soo Hyuk trong "Thư Sinh Bóng Đêm" mới là nhân vật gần nhất với Yoon Seung Ho.

Thần thái đôi mắt màu tím là giống nhất. Ảnh: VKR

Đến body cũng "rực lửa" như nhau. Ảnh: VKR

Điểm giống nhau này của 2 nhân vật gây tranh cãi dữ dội vì Yoon thiếu gia là nhân vật cuồng sex. Ảnh: VKR

Nhiều người bình luận như: "Điểm chung giữa họ là nhìn thật mlem mlem", "Khó á. Vì đôi mắt và thần thái của Lord hiếm có ai cân được. Kể cả Lee Soo Hyuk mình cũng thấy là chưa tới huống chi Hyo Seop mắt nhìn hiền khô.", "Ha Ram good boy có mình nữ chính thôi nha. Mà truyện với người thật sao giống hệt được, có nét giống người ta bảo giống thui chứ người giống nhân vật trong truyện thì **** à."

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