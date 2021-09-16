Sự ra đi của NSND Ngô Mạnh Lân để lại nhiều thương tiếc trong lòng khán giả.

Chiều 15/9, gia đình đạo diễn, họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân thông báo ông đã qua đời ở tuổi 87. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi tiếc thương.

NSND Ngô Mạnh Lân là một trong những người đặt nền móng cho nền nghệ thuật chế tác phim hoạt hình tại Việt Nam. Trong đó điển hình là các tác phẩm như: Dế Mèn phiêu lưu ký, Chuyện ông Gióng, Trê Cóc, Con sao biết nói, Những chiếc áo ấm, Thạch Sanh, Phép lạ hồi sinh, Bộ đồ nghề nổi giận,…

Với tổng cộng 17 bộ phim được thực hiện, ông là một trong những nghệ sỹ hàng đầu trong ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam. Ông từng giữ cương vị Giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam, đồng thời nghiên cứu và giảng dạy về hoạt hình.

NSND Ngô Mạnh Lân - Ảnh: Internet

Là họa sĩ khóa Kháng chiến (ông là sinh viên nhỏ tuổi nhất của khóa này) học với bậc thầy hội họa Tô Ngọc Vân, ông Ngô Mạnh Lân có một khối lượng ký họa đồ sộ và quý giá về chiến tranh, cách mạng, từ chiến dịch Điện Biên Phủ tới đời sống nông dân Bắc Bộ trong thời kháng chiến chống Mỹ và sau này là đời sống thời bao cấp.

NSND Ngô Mạnh Lân giành được nhiều giải thưởng cao quý của điện ảnh như 3 giải Bông sen vàng, 4 giải Bông sen àng và nhiều bằng khen tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam. Ngoài ra ông còn giành được các giải thưởng quốc tế tại các liên hoan phim quốc tế. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 1991, được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân năm 1997.

Sự ra đi của NSND Ngô Mạnh Lân để lại nhiều mất mát cho nền nghệ thuật hoạt hình Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-noi-tieng-lam-phim-hoat-hinh-thach-sanh-de-men-phieu-luu-ky-qua-doi-424707.html