NÓNG: Rò rỉ tin nhắn nhạy cảm về Công Vinh giữa bão sao kê ập xuống đầu, 'cố nhân' nắm trong tay 'rành rành'?

Hậu trường 16/09/2021 12:25

Nhiều 'thám tử mạng' cho rằng 'cố nhân' này đang ấm ức chuyện cũ, cố tình 'đá xéo' Công Vinh chăng?

Nữ ca sĩ Pha Lê mới đây đã chia sẻ tin nhắn có nhắc đến Công Vinh do dân mạng gửi cho chồng cô. Cụ thể, người này "méc nhẹ" ông xã Pha Lê rằng nữ ca sĩ vẫn còn "hận tình" Công Vinh sau khi cả hai "đường ai nấy đi". Đáng chú ý người này cho rằng cô sống bên chồng nhưng vẫn nhớ về tình cũ, không ngừng xen vào đời tư Công Vinh.

Pha Lê phản pháo gay gắt và đính kèm hình ảnh rành rành: "Các bé nhắn cho chồng chị là toàn chị phải đọc thôi, chứ chồng chị không hiểu gì đâu. Chị làm thông dịch viên miết chị mệt ghê, nhắm nhắn tin nói xấu thì chịu khó học tiếng Anh hoặc tiếng Hàn nhé. Đã dốt, đã ng*, đã ít học rồi còn hay ý kiến". 

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NÓNG: Rò rỉ tin nhắn nhạy cảm về Công Vinh giữa bão sao kê ập xuống đầu, 'cố nhân' nắm trong tay 'rành rành'? - Ảnh 2

Chia sẻ gây chú ý của Pha Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Trước kia, khi Pha Lê xác nhận hẹn hò thì Công Vinh lại không thừa nhận mối quan hệ với cô. Thậm chí, nam cầu thủ xứ Nghệ còn phũ phàng đặt ra câu hỏi "Pha Lê là ai?" khi được nhắc tới tên nữ ca sĩ. Phản hồi bất nhất giữa Công Vinh và Pha Lê khiến công chúng xôn xao một thời gian dài.

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 Pha Lê và ông xã hiện tại - Ảnh: Internet

Thế nhưng, theo nguồn tin từ các cầu thủ thân thiết, Công Vinh và Pha Lê hẹn hò là chuyện có thật. Cả hai quen nhau khi Công Vinh vừa chia tay mối tình thời sinh viên và đang mất phương hướng trong cuộc sống.

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Công Vinh từng chia sẻ không biết Pha Lê là ai - Ảnh: Internet

Năm 2018, Pha Lê bất ngờ đăng status "cà khịa" một cuốn tự truyện. Nữ ca sĩ khẳng định tác giả cuốn tự truyện không đáng được gọi là quân tử. Khi netizen đồn đoán nhân vật mà Pha Lê đang nhắc tới là Công Vinh, nữ ca sĩ liền có phản hồi gây chú ý: "Tôi không nói về quyển tự truyện của ai cả, mọi người tự suy luận thôi. Tôi không trả lời bình luận nào liên quan đến Công Vinh. À mà Công Vinh là ai? Chuyện mọi người suy luận ra ai là việc của mọi người. Tôi viết cho sướng tôi thôi. Cái gì mà ngứa mắt, tôi còn viết nữa".

Hiện ồn ào xoay quanh mối tình "thầm lặng" của Pha Lê vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của cư dân mạng.

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