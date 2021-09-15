NÓNG: Rò rỉ tin đồn Công Vinh - Thủy Tiên đang ở ngân hàng sao kê chuẩn bị livestream, có đúng giờ 'linh' hay 'trớt quẻ'?

Hậu trường 15/09/2021 14:23

Trong lúc bàn dân thiên hạ đang hóng mòn mắt xem Công Vinh và Thủy Tiên sao kê thì rò rỉ tin đồn trên.

Sau Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên - Công Vinh cũng đã livestream "nóng" thông báo về số tiền từ thiện của mình sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt trong series giấc mơ dài tập của mình. Dân mạng đang hóng mỏi mòn lời hứa sao kê của cặp đôi thì trên MXH lan truyền thông tin cả hai đang ở ngân hàng sao kê chuẩn bị livestream, tuy nhiên một diễn đàn về các bạn làm ngân hàng lại cho rằng hôm nay chẳng thấy ai đến sao kê. Có lẽ đây chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ từ dân mạng.

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Dân mạng tung tin đồn thất thiệt - Ảnh: Chụp màn hình
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Một diễn đàn về ngân hàng cho rằng chằng thấy ai ra sao kê
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Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng hôm nay, Công Vinh và Thủy Tiên cũng bị nhiều diễn đàn mạng gọi tên vì lời hứa trước đó khi livestream. Cụ thể, nguyên nhân bởi Công Vinh từng tuyên bố ngay sau 15/9, vợ chồng anh sẽ sao kê từ thiện, cho thấy sự minh bạch trong đợt kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung lũ lụt vào cuối năm 2020.

Trước đó, cặp đôi đình đám showbiz từng bác bỏ những thông tin không đúng về việc ăn chặn tiền từ thiện. Cầu thủ điển trai từng khẳng định ngay sau ngày 15/9, thời điểm TP.HCM bớt giãn cách, vợ chồng anh sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ cũng như livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Link sao kê online cũng sẽ được công khai.

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Cặp đôi từng lên tiếng giải thích về sao kê - Ảnh: Cắt từ clip

Thủy Tiên cũng từng livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

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Khán giả đang hóng bản sao kê từ thiện của cả hai

Hiện tại dân mạng đang hóng mòn mắt bản sao kê của cả hai và sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ khóa:   sao kê từ thiện ăn chặn từ thiện Thủy Tiên - Công Vinh

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