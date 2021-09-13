Bà Phương Hằng 'réo' đích danh Thủy Tiên: Hơn 320 tỷ, không thể dùng tiền chênh lệch mua nhà, mua đất được?

Vụ lùm xùm sao kê ầm ĩ của Thủy Tiên và bà Nguyễn Phương Hằng không dừng ở con số 177 tỷ mà đã vượt trần lên con số hơn 320 khiến klhán giả 'chóng mặt'.

Vụ đấu tố rùm beng của bà Nguyễn Phương Hằng và dàn sao showbiz đang nóng lên từng ngày. Sau Hoài Linh, Mr.Đàm thì đến Thủy Tiên cũng bị "réo" tên. Bà chủ Đại Nam yêu cầu Thủy Tiên nên sao kê minh bạch tiền từ thiện thời gian qua. Trong live mới nhất, bà Hằng tuyên bố vừa mơ rằng con số Thủy Tiên nhận từ thiện là hơn... 320 tỷ Sau khi Thủy Tiên khóc lóc, kể lể thì mới đây vợ ông Dũng "Lò vôi" vừa ra "chốt lệnh" mới khiến toàn khán giả hâm mộ nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng choáng váng. Cụ thể, trong livestream mới nhất, bà Hằng tuyên bố con số Thủy Tiên thu về theo 'giấc mơ' của mình là hơn 320 tỷ. Ngoài ra, "thánh mơ" còn cho biết không thể dùng tiền chênh lệch mua nhà, mua đất được và yêu cầu Thủy Tiên nên rõ ràng, minh bạch trong thời gian tới.

Vụ việc sau khi lên sóng làm dân mạng xôn xao và đưa ra nhiều bình luận trái chiều: "Có thật không vậy? Sao 178 thành 320 tỷ rồi?", "Choáng thật sự, chẳng biết ai đúng, ai sai?", "Con số quá khủng"... Trước đó, Thủy Tiên đã livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là cầu thủ đình đám một thời cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Thủy Tiên từng khóc lóc giải thích vì sao cô chậm sao kê Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình. Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng. Thủy Tiên từng kêu gọi hành thiện trong đợt lũ trước đó Hiện tại, đoạn clip vẫn gây xôn xao MXH tuy nhiên khán giả nên chắt lọc thông tin vì đây không phải là clip do chính chủ đăng tải giữa thời điểm lùm xùm từ thiện rùm beng giới showbiz. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-reo-dich-danh-thuy-tien-hon-320-ty-khong-the-dung-tien-chenh-lech-mua-nha-mua-dat-duoc-422430.html