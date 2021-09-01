Cụ thể, trước khi réo tên Thủy Tiên, bà chủ Đại Nam từng hết lời khen ngợi nữ ca sĩ về vấn đề từ thiện. Trong livestream cách đây ít tháng, bà Hằng bênh vực Thủy Tiên khi nữ ca sĩ bị chỉ trích:

Vụ đấu tố đình đám của bà Nguyễn Phương Hằng và các ca sĩ, diễn viên đình đám showbiz đang "nóng" hơn bao giờ hết. Thế nhưng trong lúc đang "dầu sôi lửa bỏng" thì fan Thủy Tiên cảm thấy hơi khó hiểu khi đầu đuôi câu chuyện bà Hằng đưa ra hơi bất nhất.

"Người ta đi làm từ thiện. Đúng sai còn có pháp luật. Tiên lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà ngồi chửi Tiên. Tiên sai thì có pháp luật trị, mắc mớ gì chửi con người ta. Bữa nay tôi chửi luôn đó, ngon ra mặt đi, ra mặt gặp tôi”. Bà Hằng nói thêm.

Bên cạnh đó, vợ ông Dũng "Lò vôi" còn được cho là để lại những bình luận khen Thủy Tiên hồi năm 2020 như: "Đồng cảm và thương em. Sống không hổ thẹn em à", "Sự thật luôn lột trần ra tất cả. Sống đúng lương tâm và em cũng phải cảm ơn tất cả những người muốn biết sự thật, để biết em thật mà trân trọng, thương em".

Bà Hằng từng comment bênh Thủy Tiên

Nhiều khán giả không hiểu lý do vì sao hiện tại, bà Phương Hằng lại quay sang lôi Thủy Tiên vào lùm xùm giữa bà và Đàm Vĩnh Hưng, nghi ngờ tính minh bạch trong hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ.

Về phía Thủy Tiên, cô đã livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình.

Thủy Tiên từng khóc lóc giải thích vụ sao kê

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

Ngoài Thủy Tiên, Mr.Đàm cũng 'dính chưởng'

Hiện tại, khán giả vẫn đang mong chờ Thủy Tiên sao kê minh bạch tiền từ thiện để có thể minh bạch mọi chuyện.

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