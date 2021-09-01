Vụ sao kê 177 tỷ: Đầu đuôi 'bất nhất', bà Phương Hằng khiến fan Thủy Tiên tranh cãi 'nảy lửa'?

Hậu trường 01/09/2021 12:39

Ban đầu thì khen Thủy Tiên nức nở, sau đó lại đòi sao kê 177 tỷ, fan nữ ca sĩ tò mò về quyết định của bà Nguyễn Phương Hằng.

Vụ đấu tố đình đám của bà Nguyễn Phương Hằng và các ca sĩ, diễn viên đình đám showbiz đang "nóng" hơn bao giờ hết. Thế nhưng trong lúc đang "dầu sôi lửa bỏng" thì fan Thủy Tiên cảm thấy hơi khó hiểu khi đầu đuôi câu chuyện bà Hằng đưa ra hơi bất nhất.

nguyen phuong hang
Bà Hằng yêu cầu Thủy Tiên nên sao kê minh bạch tiền từ thiện

Cụ thể, trước khi réo tên Thủy Tiên, bà chủ Đại Nam từng hết lời khen ngợi nữ ca sĩ về vấn đề từ thiện. Trong livestream cách đây ít tháng, bà Hằng bênh vực Thủy Tiên khi nữ ca sĩ bị chỉ trích: 

"Người ta đi làm từ thiện. Đúng sai còn có pháp luật. Tiên lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà ngồi chửi Tiên. Tiên sai thì có pháp luật trị, mắc mớ gì chửi con người ta. Bữa nay tôi chửi luôn đó, ngon ra mặt đi, ra mặt gặp tôi”. Bà Hằng nói thêm.

 

Bên cạnh đó, vợ ông Dũng "Lò vôi" còn được cho là để lại những bình luận khen Thủy Tiên hồi năm 2020 như: "Đồng cảm và thương em. Sống không hổ thẹn em à", "Sự thật luôn lột trần ra tất cả. Sống đúng lương tâm và em cũng phải cảm ơn tất cả những người muốn biết sự thật, để biết em thật mà trân trọng, thương em".

nguyen phuong hang 2
Bà Hằng từng comment bênh Thủy Tiên

Nhiều khán giả không hiểu lý do vì sao hiện tại, bà Phương Hằng lại quay sang lôi Thủy Tiên vào lùm xùm giữa bà và Đàm Vĩnh Hưng, nghi ngờ tính minh bạch trong hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ.

Về phía Thủy Tiên, cô đã livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình.

nguyen phuong hang 3
Thủy Tiên từng khóc lóc giải thích vụ sao kê

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

nguyen phuong hang 4
Ngoài Thủy Tiên, Mr.Đàm cũng 'dính chưởng'

Hiện tại, khán giả vẫn đang mong chờ Thủy Tiên sao kê minh bạch tiền từ thiện để có thể minh bạch mọi chuyện.

 Ảnh: Tổng hợp

Hà cớ gì 'thánh mơ' Phương Hằng 'quay xe' 180 độ, kiên quyết đòi Thủy Tiên sao kê rạch ròi 177 tỷ?

Hà cớ gì 'thánh mơ' Phương Hằng 'quay xe' 180 độ, kiên quyết đòi Thủy Tiên sao kê rạch ròi 177 tỷ?

Từng dành tình cảm tốt đẹp cho Thủy Tiên, tuy nhiên động thái 'quay xe' mới đây của đại gia Nguyễn Phương Hằng khiến fan tò mò hết sức.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên 178 tỷ Thủy Tiên Nguyễn Phương Hằng 1/9/2021

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36