BIẾN CĂNG: Thánh chửi Trang Trần 'tố úp' thánh mơ Phương Hằng: Bà 'cuồn cuộn' ngoại tình, ăn chặn kệ người ta?

Hậu trường 27/08/2021 09:29

Sau Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh nhắc tên bà Nguyễn Phương Hằng thì Trang Trần cũng đã lớn giọng live 'nóng' chỉ đích danh bà chủ Đại Nam.

Mới đây, sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng nêu tên đích danh và yêu cầu sao kê từ thiện cùng Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, HNH... thì Trang Trần đã live "nóng" dùng lời lẽ đanh thép mạnh dạn đáp trả bà chủ Đại Nam.

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Sau Đàm Vĩnh Hưng thì mới đây, Trang Trần đã chính thức lên tiếng về lùm xùm hành thiện 

Chân dài cho rằng ăn chặn thì... kệ người ta: "Nói 5 tháng trời mà nhiều người vẫn khổ đấy, làm đi, cứu giúp đi, đừng ngồi nói. Nhắc đến tên người này người kia, họ không thèm nói lại tưởng mình ghê... Còn nghệ sĩ hay người bình thường, người ta muốn kêu gọi từ thiện hay ăn chặn kệ người ta. Ăn chặn cũng chưa đến lượt bà nói vì bà chưa bỏ đồng nào vào. Bà chưa bỏ đồng nào cho ai đâu, lấy tư cách nào mà nói, nhân danh công lý nào?".

Trang Trần nêu quan điểm cuộc đời ai nấy sống: "Bà hay bà giỏi thì cứ sống cuộc đời của bà, đừng nhắc tên người khác. Bà đóng góp vào tài khoản của những người bà nhắc tên đi rồi hãy kiện, in sao kê đóng góp cho những người bà nói đi rồi hỏi người ta dùng số tiền của bà vào đâu. Khi người ta không giải trình được hãy nói".

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Trang Trần live "nóng" phân bua và đáp trả bà chủ Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, chân dài còn đưa cả việc ngoại tình của chị đẹp Phương Hằng vào live "nóng" dù không hề có bằng chứng rõ ràng: "Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm là bà nói chính bà, ngoại tình. Bà ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình, bà tơ tưởng thằng đàn ông khác cũng là dơ dáy, bẩn thỉu rồi. Bà thấy cái đó hay ho hay sao mà đòi bới móc ai?"

Đáng nói hơn, cô Khàn còn lôi cả con gái bà Hằng vô câu chuyện này dù không hề liên quan: "Đừng cố gắng để người ta quên đi dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm của bà. Bà im miệng đi cho đứa con gái của bà đỡ nhục. Con bé cũng mười mấy tuổi rồi, nó không hay ho gì người mẹ ngoại tình trong khi bố mình sống sờ sờ thế đâu. Tôi chửi bậy, chửi tục nhưng không ngoại tình, không cắm sừng chồng. Bà chưa tốt đẹp, mà dù có tốt đẹp cũng không có quyền nói người khác".

"Tốt nhất 'con cuồn cuộn già' đừng nhắc đến tên tôi. Còn nói tôi ăn chặn từ thiện, OK. Tôi ăn chặn 5.000 nghìn tỷ tiền từ thiện được chưa, vừa lòng bà chưa. Bà đủ bản lĩnh đi kiện tôi cái đi, kiện con Trang Khàn ăn chặn từ thiện 5.000 tỷ hộ cái, nhanh nhanh... Ai làm sai thì pháp luật xử, còn không cho đồng nào thì không đủ tư cách để hỏi, để yêu cầu người ta in sao kê". Chân dài cho hay.

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Đàm Vĩnh Hưng cũng đã tung clip 10 phút đáp trả bà Phương Hằng

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng tố ăn chặn hơn 96 tỷ từ thiện: "Tôi! HUỲNH MINH HƯNG - tức ĐÀM VĨNH HƯNG SẼ CHÍNH THỨC MANG CÂU CHUYỆN NÀY RA PHÁP LUẬT, để chứng minh sự trong sạch của mình và lột trần trụi sự vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của bà Nguyễn Phương Hằng. NHỮNG GÌ CẦN NÓI SẼ NÓI TẠI TOÀ!".

Riêng Công Vinh cũng đã xuất hiện trong live của Thủy Tiên và cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình.

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Thủy Tiên, Công Vinh cũng đã live "nóng" đính chính về việc sao kê từ thiện

Hiện tại, màn live "nóng" của Trang Trần vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp

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