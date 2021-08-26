Tài khoản mạng xã hội của 'Thánh livestream' Phương Hằng bị 'bay màu' sau màn tố 96 tỷ, ai là thủ phạm?

Xã hội 26/08/2021 18:27

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị 'bay màu' một tài khoản livestream trên MXH làm dân mạng tiếc nuối.

Vụ tố qua tố lại chấn động của bà Nguyễn Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng dường như vẫn đang nóng lên từng ngày. Trong lúc nam ca sĩ tung clip 10 phút giải trình thì nữ đại gia cũng vừa live "nóng" đáp trả siêu đanh thép. Tuy nhiên có chút sự cố nho nhỏ trong màn live của bà chủ Đại Nam.

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'Chị đại' Phương Hằng là người có lượt xem livestream cao nhất hiện nay - Ảnh: Internet

Cụ thể, thông qua trang MXH của quản lý Hà Lee, nữ đại gia kim cương đã cho biết tài khoản TikTok vừa bị report và sẽ live trên trang TikTok của nữ quản lý: "Tiktok Cô Hằng bị r.p rồi. Mời cả nhà qua link TikTok Ha Lee nha".

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Thông báo trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông tin này lên sóng, nhiều fan của bà Phương Hằng đã tỏ thái độ tiếc nuối và an ủi bà chủ Đại Nam: "Cố lên chị nhé, em luôn ủng hộ chị", "Tiếc quá chị ơi, mình hay xem live trên TikTok của cô", "Buồn ghê luôn"...

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Dân mạng xôn xao bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Trong live mới nhất, nữ doanh nhân chia sẻ về vụ phốt 96 tỷ của Mr.Đàm như sau: "Đàm Vĩnh Hưng sập bẫy tôi hoàn toàn, những lời nó nói ra rất ngắn ngủi, sáo rỗng. Tại sao mày yêu cầu người khác được mà người khác yêu cầu mày không được? Tôi chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, tính nết thằng này tôi biết mà, đằng nào nó cũng chờ một cơ hội nhưng nó rất sai lầm. Nếu tôi nói một con số chính xác thì đâu phải là tôi. Tôi phải công kích nó thì nó mới ra mặt và đòi 1 viên cương kim cương".

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Bà chủ Đại Nam và Đàm Vĩnh Hưng đang là 2 cái tên 'nóng' nhất MXH - Ảnh: Internet

Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. 

Hiện tại, thông tin bà Phương Hằng bị "bay màu" tài khoản TikTok vẫn đang khiến dân mạng quan tâm hết sức.

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Bà Nguyễn Phương Hằng cảm thấy bức xúc nên đã có động thái rõ ràng trên trang cá nhân của quản lý.

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