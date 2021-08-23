Đang hành thiện 50.000 bình oxy, bà Phương Hằng bị 'sỉ nhục, phỉ báng' phải ngậm ngùi làm điều này ngay và luôn

Xã hội 23/08/2021 21:07

Bà Nguyễn Phương Hằng cảm thấy bức xúc nên đã có động thái rõ ràng trên trang cá nhân của quản lý.

Nguyễn Phương Hằng đang khiến dân tình cảm động rơi nước mắt khi quyết định gửi tặng miễn phí 50.000 bình oxy cho bà con giữa mùa dịch. Thế nhưng đang yên đang lành thì bỗng bà chủ Đại Nam đã có thông báo hơi bức xúc trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee như sau.

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Bà Hằng đã có động thái mới trên MXH - Ảnh: Internet

Bà giải thích về việc hành thiện của mình rằng: "Hôm nay Phương Hằng tôi muốn chia sẻ với quý vị đôi điều, sau khi nghe thông tin từ anh Dũng 50 ngàn bình oxy lớn nhỏ của chúng tôi có thể cứu sống cùng lúc hơn 200 ngàn người. Đây là một con số khủng. Chúng tôi không làm việc nhỏ, mà luôn sẵn sàng chọn cho mình những thách thức, khó khăn khác biệt để giúp đời giúp người".

Tuy nhiên, vợ ông Dũng "Lò vôi" tỏ ra không hài lòng khi bị nhiều kẻ xấu áp đảo: "Để có được lượng máy oxy và bình oxy, chúng tôi đã mất hơn 5 tháng để hoàn thành. Thế mà không biết bao nhiêu người đã sỉ nhục phỉ báng, bêu riếu và thậm chí cả tấn công chúng tôi..."

Ngoài ra, bà cũng gửi câu hỏi đến dân mạng rằng hành động bà đang làm có phải từ thiện hay không: "Được làm người tử tế, được giúp người trong lúc này, đó là điều vô cùng hạnh phúc, sự nỗ lực bằng cả trái tim của vợ chồng tôi - Đã ấp ủ hơn 5 tháng để hoàn thành một công trình miễn phí, đó có phải là công việc thiện nguyện không quý vị?".

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Đang hành thiện 50.000 bình oxy, bà Phương Hằng bị 'sỉ nhục, phỉ báng' phải ngậm ngùi làm điều này ngay và luôn - Ảnh 3

Nguyên văn bài đăng của bà Hằng thông qua FB của quản lý Hà Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã tràn vào bình luận đưa ra nhiều ý kiến: "Thiệt tình mà nói con người như cô chú trông cây phước giống như trồng lúa, trông khoai sản xuất phước báo vô biên vô lượng, nói vậy cho dể hiểu chứ giờ mình cũng không biết bút mực nào tã được vô lượng công đức của cô chú", "Dù ai nói ngã nói nghiêng, con vẫn tin vào việc thiện giúp đỡ dân nghèo của cô chú. Mãi ủng hộ cô Hằng"...

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Đang hành thiện 50.000 bình oxy, bà Phương Hằng bị 'sỉ nhục, phỉ báng' phải ngậm ngùi làm điều này ngay và luôn - Ảnh 5

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tối ngày 22/8, trên trang cá nhân, nữ đại gia bất ngờ chia sẻ những hình ảnh hơn 50.000 bình oxy đang cập bến Đại Nam. Được biết, đây là số lượng oxy do Quỹ từ thiện Hằng Hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam cung cấp nhằm giúp sức cho nước ta vượt qua đại dịch. 

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Cận cảnh bình oxy ủng hộ người bệnh của bà Hằng - Ảnh: FBNV

Tất cả bình oxy đều được đính kèm thông tin về tên, số điện thoại công ty và quỹ từ thiện để bà con tiện liên lạc. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài đăng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Theo đó, mọi người đều rất vui mừng vì lượng bình oxy lớn như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là trong thời điểm cấp bách như hiện nay.

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Việc hành thiện của bà Hằng đang nhận nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Hiện tại, bài đăng bức xúc của bà Hằng trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee vẫn nhận sự quan tâm lớn từ dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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