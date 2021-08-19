Bà Phương Hằng đăng 'tút' sâu cay 'chẳng thể dạy người có 1 tỷ đô', biến mới cực căng?

Bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng với siêu xe, kim cương và biệt thự "khủng". Ngoài ra bà cũng hay livestream khoe những món kim cương hàng hiệu, phòng khách xa hoa hay ngồi trên siêu xe lên sóng làm cho dân mạng xuýt xoa ganh tị.

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào bình luận hâm mộ sự giàu có của bà chủ Đại Nam: "Đừng dạy người giàu tiêu tiền và đừng chỉ người lười cách kiếm tiền", "Rất chuẩn xác em yêu thương!", "Chất thật sự"...

Mới đây nhất, bà chủ Đại Nam lại khiến dân mạng chao đảo khi đăng bài ẩn ý trên trang cá nhân đề cập đến 1 tỷ đổ, số tiền cực kỳ lớn: "Các bạn chẳng thể dạy dỗ hay chỉ bảo ai đã có 1 tỷ đô".

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng cũng từng khoe nhẹ điện thoại 'giá cao nhất hành tinh' khi viết: "Trước khi giao lưu, tôi xin thông tin vì sao tôi xài điện thoại Vertu". Lí do thiên hạ chao đảo bởi lẽ chiếc Vertu bà Hằng sử dụng là dòng điện thoại cao cấp không phải ai cũng đủ khả năng mua được. Đây là thương hiệu điện thoại đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay, sản phẩm đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.

Trước đó, bà cũng khoe điện thoại Vertu - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, vợ ông Dũng lò vôi cũng từng gây choáng khi show cận cảnh cặp nhẫn kim cương khủng. Bên cạnh đó, vòng tay, đồng hồ, vòng cổ và khuyên tai của bà Hằng cũng đều là kim cương lấp lánh. Hình ảnh được gymer Duy Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân sau khi 2 nhân vật này tổ chức livestream chung.

Bà chủ Đại Nam khoe kim cương, siêu xe khủng - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng liên quan đến 1 tỷ đô của bà Phương Hằng vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả.