Bà Phương Hằng đăng 'tút' sâu cay 'chẳng thể dạy người có 1 tỷ đô', biến mới cực căng?

Xã hội 19/08/2021 17:48

Bà Nguyễn Phương Hằng đã có động thái mới liên quan đến tiền 'khủng' khiến dân mạng choáng váng.

Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng với siêu xe, kim cương và biệt thự "khủng". Ngoài ra bà cũng hay livestream khoe những món kim cương hàng hiệu, phòng khách xa hoa hay ngồi trên siêu xe lên sóng làm cho dân mạng xuýt xoa ganh tị. 

Nguyen Phuong Hang 1

Mới đây nhất, bà chủ Đại Nam lại khiến dân mạng chao đảo khi đăng bài ẩn ý trên trang cá nhân đề cập đến 1 tỷ đổ, số tiền cực kỳ lớn: "Các bạn chẳng thể dạy dỗ hay chỉ bảo ai đã có 1 tỷ đô".

Nguyen Phuong Hang 2
Bài đăng tỷ đô gây choáng của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào bình luận hâm mộ sự giàu có của bà chủ Đại Nam: "Đừng dạy người giàu tiêu tiền và đừng chỉ người lười cách kiếm tiền", "Rất chuẩn xác em yêu thương!", "Chất thật sự"...

Nguyen Phuong Hang 3
Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng cũng từng khoe nhẹ điện thoại 'giá cao nhất hành tinh' khi viết: "Trước khi giao lưu, tôi xin thông tin vì sao tôi xài điện thoại Vertu". Lí do thiên hạ chao đảo bởi lẽ chiếc Vertu bà Hằng sử dụng là dòng điện thoại cao cấp không phải ai cũng đủ khả năng mua được. Đây là thương hiệu điện thoại đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay, sản phẩm đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.

Nguyen Phuong Hang 4
Trước đó, bà cũng khoe điện thoại Vertu - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, vợ ông Dũng lò vôi cũng từng gây choáng khi show cận cảnh cặp nhẫn kim cương khủng. Bên cạnh đó, vòng tay, đồng hồ, vòng cổ và khuyên tai của bà Hằng cũng đều là kim cương lấp lánh. Hình ảnh được gymer Duy Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân sau khi 2 nhân vật này tổ chức livestream chung.

Nguyen Phuong Hang 5

Bà Phương Hằng đăng 'tút' sâu cay 'chẳng thể dạy người có 1 tỷ đô', biến mới cực căng? - Ảnh 6

Bà chủ Đại Nam khoe kim cương, siêu xe khủng - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng liên quan đến 1 tỷ đô của bà Phương Hằng vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Dân mạng choáng nặng vì bà Phương Hằng thông báo giao lưu về chiếc điện thoại giá 'chát' nhất hành tinh

Dân mạng choáng nặng vì bà Phương Hằng thông báo giao lưu về chiếc điện thoại giá 'chát' nhất hành tinh

Ngoài việc chia sẻ những BST kim cương thì việc bà Nguyễn Phương Hằng thông tin sẽ giao lưu về việc sử dụng Vertu, dòng điện thoại cao cấp nhất hành tinh đang gây xôn xao MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   BST kim cương Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng LIVE Nguyễn Phương Hằng 19/8

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 29 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 31 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1