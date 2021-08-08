Cụ thể, ông up ảnh Facebook bà Nguyễn Phương Hằng và hẹn khán giả livestream trên trang chính chủ của mình. Ngay lập tức nhiều comment của dân mạng đã dành tình cảm tốt đẹp cho cả hai vợ chồng. Dân mạng kép nhau bình luận rôm rả: "Ôi cô chú nhìn thương nhau quá, cháu thật ngưỡng mộ", "Mãi yêu cô chú nha", "Tối nay livestream hay sao ạ, cháu sẽ đón xem"...

Bà Nguyễn Phương Hằng luôn được chồng cưng chiều hết mực. Mới đây, ông đã có động thái mới trên trang cá nhân khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Trước đó, dân mạng từng náo loạn khi nghe tin ông Dũng "Lò vôi" xây trường đua Đại Nam tặng vợ. Được biết, công trình Trường đua Đại Nam mang đậm dấu ấn của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu được tận mắt chiêm ngưỡng công trình thú vị này ngoài đời chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp vì quy mô to lớn của nó.

Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ: “Việc xây dựng Trường đua Đại Nam, vợ chồng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển môn thể thao đua ngựa truyền thống, vốn đang bị mai một. Qua đó, giúp các chủ nuôi ngựa, các nài ngựa, từ rất lâu yêu quý môn đua ngựa, nhưng không có đất dụng võ”.

Trường đua Đại Nam mà ông Dũng 'Lò vôi' xây ngay sau ước muốn của vợ - Ảnh: Internet

Bà Phương Hằng còn cho mọi người biết thêm ý tưởng xây “Trường đua Đại Nam” vốn xuất phát từ một câu nói ngẫu hứng của bà với chồng: “Tại sao không xây dựng một trường đua ngựa ở Đại Nam nhỉ?”. Sau khi nghe vợ gợi ý, ông Dũng “lò vôi” đã nhanh chóng tiến hành thực hiện.

Ngày 26/7/2016 “Trường đua Đại Nam” được khởi công xây dựng với tổng diện tích khoảng 60ha và hoàn thành vào ngày 29/1/2017. Trường đua Đại Nam là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên ở Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình: đua ngựa, đua chó, mô tô, đua go-kart, jet-ski, biểu diễn fly-board.