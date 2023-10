Thanh niên 'gan con cóc' quay clip thách thức cả công an và cái kết 'khắc cốt ghi tâm'

Cụ thể, MXH chia sẻ đoạn clip 3 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý những người này còn lạng lách, vi phạm Chỉ thị 16 và thách thức cơ quan công an. Trong clip, một thanh niên mặc áo sọc đen trắng điều khiển xe máy ra vẻ ta đây: "Công an ra phạt tiền giùm cái".

Ngay sau khi đoạn clip lên sóng, nhóm thanh niên này bị dân mạng chỉ trích gay gắt và cũng đã bị công an mời lên làm việc. Trong bộ quần áo xuất hiện trên clip, bạn trẻ này đã phải nhận hình phạt… tự tát vào miệng vì lời lẽ xúc phạm, thách thức của mình.

Nam thanh niên sau đó quay clip xin lỗi: "Tôi là N.S.T, trú tại khu phố 2, phường Văn Hải. Do sự bồng bột, thiếu hiểu biết về các nghị định pháp luật nên bản thân đã có hành vi vi phạm pháp luật, đăng clip thách thức công an, xúc phạm các cơ quan công an. Bản thân đã nhận thấy hành vi này là sai, là trái với pháp luật nên để khắc phục hậu quả, tôi làm clip này để xin lỗi lực lượng công an. Tôi cam kết sẽ không bao giờ tái phạm. Anh em nào có ý định như tôi thì nên từ bỏ".

Và cái kết

Được biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc qua video đối tượng đăng tải, công an phường Văn Hải, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành xác minh, mời 3 thanh niên về làm việc để xử lý theo đúng quy định. Sau đó, thông qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện tại đoạn clip của thanh niên này vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều ý kiến trái chiều.