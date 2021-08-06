SỐC: Giây phút cận kề 'lưỡi hái tử thần' của cháu bé khiến dân mạng điếng hồn

Xã hội 06/08/2021 06:00

Nhìn cảnh cục bê tông tử thần rớt xuống mạnh hơn búa bổ, ai nấy đều thót tim.

Trong cuộc sống, luôn có những tai nạn bất ngờ. Đặc biệt là họa từ trên trời rơi xuống. Như trong trường hợp dưới đây chẳng hạn.

Cụ thể, đoạn clip được ghi lại qua camera vào lúc 18h09' ngày 04/8/2021 khiến ai chứng kiến cũng phải hú tim vì quá nguy hiểm. Khi bé trai đang đi từ trong ngõ ra ngoài, thì một cục bê tông to tướng trên cao rớt cái đùng như pháo nổ. Chỉ xê xích vài giây thì cháu bé chắc chắn đã nguy hiểm đến tính mạng.

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Họa từ trên cao

Khi cục gạch rơi xuống, cháu bé cũng đã nhanh chóng chạy vọt lên phía trước. Riêng mảnh vỡ thì văng tung tóe ra nền đất. Điều này làm cho người lớn chứng kiến cũng phải hãi hùng.

Đã có nhiều trường hợp vật nặng bất ngờ rơi từ trên cao xuống gây nguy hiểm cho người khác. Đa số là gạch, bê tông, chậu hoa thậm chí tôn thiếc trên mái nhà.

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SỐC: Giây phút cận kề 'lưỡi hái tử thần' của cháu bé khiến dân mạng điếng hồn - Ảnh 3

SỐC: Giây phút cận kề 'lưỡi hái tử thần' của cháu bé khiến dân mạng điếng hồn - Ảnh 4

Cháu  bé đang đi thì viên bê tông rớt cái ầm, rất may không nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều dân mạng hú hồn đã vào comment chúc mừng cháu bé vượt qua đại hạn: "Hên quá, chỉ chậm một chút là chuyện không hay xảy ra rồi", "Nhìn viên gạch đó mà rơi trúng đầu là chỉ có nhập viện", "Ông trời phù hộ cho cháu bé"...

Nhìn cảnh này, nhiều phụ huynh kháo nhau rằng, nên kiểm tra kỹ các bức tường, thậm chí hạn chế đặt chậu hoa trên cao để tránh rơi trúng các em nhỏ vui chơi bên dưới.

Hiện tại đoạn clip cháu bé thoát chết trong gang tấc vẫn gây xôn xa dân mạng và nhận nhiều ý kiến hú tim.

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Từ khóa:   tai nạn trẻ em chết người

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