'Lạnh gáy' chiếc xe tang chạy trong khu phong tỏa, nhìn chỗ để quan tài thì bật ngửa

Xã hội 05/08/2021 12:33

Chiếc xe tang chạy trong khu phong tỏa không một bóng người, nhìn chỗ để quan tài, ai nấy đều bất ngờ.

Đất nước đang chung tay cùng nhân dân chống dịch COVID-19. Nhiều người dân cũng được nhà nước và các mạnh thường quân hỗ trợ nhiệt tình. Tuy nhiên vì đường phố không có bóng người nên bất cứ xe nào di chuyển cũng rơi vào tằm ngắm của bà con.

Mới đây, hình ảnh một chiếc xe tang chạy trong khu phong tỏa đã được ống kính của một người dân quay lại. Cụ thể, chủ đoạn clip đã đăng tải lại khoảnh khắc này kèm dòng trạng thái: "Tận dụng tối đa phương tiện để chở cho bà con trong khu phong toả". Chủ đoạn clip là chị Nguyễn Ngọc H., chị bắt gặp chiếc xe tang này vào ngày 3/8, tại phường 3, Mỹ Tho, Tiền Giang.

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Nhìn chiếc xe ai nấy đều hú hồn

Ngoài ra chị còn chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc rằng: "Hôm qua thấy chiếc xe rồng, mình thoáng có chút sợ vì dịch vẫn còn đang căng thẳng. Nhìn thấy xe là đau lòng. Mà may quá, hóa ra không phải như mình nghĩ. Buổi trước thanh long còn được chở bằng xe cấp cứu. Nhìn thấy xe là sợ hết hồn!".

Người phụ nữ này cho biết thêm, mọi khi chỉ có các cán bộ dân phòng ra nhận rồi đến một cái bàn riêng đặt ở góc đường cho dân đến lấy, khi thì thanh long, rau muống, dứa... Chiếc xe rồng lần này xuất hiện cũng để chở thực phẩm cho bà con khiến ai nấy nhẹ lòng và vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

COVID-192

'Lạnh gáy' chiếc xe tang chạy trong khu phong tỏa, nhìn chỗ để quan tài thì bật ngửa - Ảnh 3

'Lạnh gáy' chiếc xe tang chạy trong khu phong tỏa, nhìn chỗ để quan tài thì bật ngửa - Ảnh 4

Ảnh minh họa: Internet

Chị H nói thêm: "Chiếc xe rộng nên chở được khá nhiều đồ. Xe đều được xịt khử khuẩn kỹ càng khi chở hàng hóa, tới chốt mấy anh dân phòng lại xịt khử thêm một lần nữa rồi mới dỡ hàng xuống gửi lại bà con".

Hiện hình ảnh chiếc xe rồng của chị H vẫn gây xôn xao CDM và nhận về nhiều bình luận rôm rả.

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