Phẫn nộ người đàn ông lấy chân giẫm lên cháu bé, tay quăng quật miệng gào thét: Mày chạy đi đâu?

Xã hội 05/08/2021 08:16

Sau khi đánh cháu bé túi bụi, người đàn ông này còn hét và mặt đứa trẻ: Mày chạy đi đâu? khiến ai nấy rùng mình.

Mạng xã hội đang xôn xao clip người được cho là cha đánh con nhẫm tâm tại Bình Dương. Trong clip, anh ta ở trần, đánh một cháu bé trần truồng tới tấp.

Cháu bé độ trong khoảng 3-4 tuổi. Ngoài ra anh ta còn chửi tục tĩu trước sự chứng kiến của một người phụ nữ áo đen được cho là mẹ cháu bé. Điều phẫn nộ là anh ta quăng con như đồ chơi và hét: "Mày gào lên, gào lên, mày nín chưa? Mày chạy đi đâu". 

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Nhìn hình ảnh này ai nấy đều xót cho cháu bé - Ảnh: Cắt từ clip

Người đàn ông này ra tay mạnh hơn dù bé đã van xin: "Con xin mà ba. Để con đi mà ba". Người được cho là mẹ của cháu bé chỉ đứng nhìn, không hề có động thái can ngăn dù cháu gọi "Mẹ ơi" vô cùng đáng thương.

Chưa kể, người này còn dùng chân giẫm lên con và thách thức cháu bé: "Mày chạy đi đâu, la lên có ai không cứu con? Nín!". 

Cậu bé đáng thương chui vào chăn trốn thì lại bị lôi ra và đánh tiếp. Sau đó người được cho là mẹ cháu bé chạy ra van xin thì hắn ta cũng không chịu dừng tay. Tiếp tục chạy tới và có ý định đánh tiếp.

Ngay sau khi đoạn clip lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào chỉ trích người đàn ông gay gắt: "Sao lại nỡ đánh một cháu bé đáng yêu như thế?", "Có phải cha ruột không mà nhẫn tâm vậy?", "Cháu bé thật đáng thương"...

Hiện tại, đoạn clip người đàn ông đánh trẻ em ở Bình Dương vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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