Hy Hữu: Mua dưa cúng ông bà, thanh niên tá hỏa phát hiện rắn hổ mang và cái kết 'xanh xương'

Xã hội 04/08/2021 22:05

Ai đời đi mua dưa về cúng ông bà, thanh niên phát hiện vật lạ xột xoạt trong túi ni lông. Mở ra thì thất kinh hồn vía vì con rắn hổ mang uốn éo liên hồi.

Rắn hay bò vào xe, vào nhà, vào các góc kẹt nhưng lần này nó lại chọn túi ni lông làm chỗ cư trú. Điều đáng nói là dân mạng chẳng hiểu sao nó có thể lọt thỏm vào cái bịt đã được cột kỹ.

Cụ thể, mới đây một thanh niên trên TikTok đã chia sẻ clip với chủ đề "Mua dưa về thắp hương cho các cụ nhưng suýt được tặng luôn vé đi thăm!". Dân mạng tò mò đổ xô vào hóng chuyện thì phát hiện điều hy hữu mà ngàn năm chắc có một lần. 

ran ho mang 1
 

Hy Hữu: Mua dưa cúng ông bà, thanh niên tá hỏa phát hiện rắn hổ mang và cái kết 'xanh xương' - Ảnh 2

Hy Hữu: Mua dưa cúng ông bà, thanh niên tá hỏa phát hiện rắn hổ mang và cái kết 'xanh xương' - Ảnh 3

Con rắn trốn trong túi ni lông đựng dưa hấu - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, thanh niên lấy que cây chọt vapf túi ni lông đựng dưa hấu. Kéo miệng bao ra thì phát hiện con rắn hổ mang nhỏ xíu đang uốn éo trong đó. Anh ta vội dùng cây móc nó ra ngoài. Đáp lại, con rắn hung dữ quay lưng "khè" một cái khiến ai nấy xem qua clip đều hoảng sợ.

ran ho mang 2
Nhìn con rắn uốn éo vô cùng đáng sợ - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều dân mạng sau khi xem cảnh này đều tỏ ra bất ngờ và dành nhiều comment hài hước: "Con rắn chút xíu mà hung dữ ghê", "Sao nó chui vô bịch ni lông được hay vậy?", "Rắn này độc à nha, cẩn thận kẻo nó đớp là nguy"...

ran ho mang 3
Rắn trong cốp xe máy vô cùng đáng sợ - Ảnh: Internet
ran ho mang 4
Một con rắn bò vào nhà dân - Ảnh: Internet

Hiện tại clip rắn bò vào bịt ni lông vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận nhiều ý kiến rôm rả.

NÓNG: Cảnh sát Nhật công bố nguyên nhân tử vong của thanh niên Hải Phòng bị đẩy xuống sông

NÓNG: Cảnh sát Nhật công bố nguyên nhân tử vong của thanh niên Hải Phòng bị đẩy xuống sông

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của thanh niên Việt đã được cảnh sát Nhật công bố.

Xem thêm
Từ khóa:   clip rắn rắn cắn rắn độc

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 45 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 45 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 45 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 13 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 37 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1