Hy Hữu: Mua dưa cúng ông bà, thanh niên tá hỏa phát hiện rắn hổ mang và cái kết 'xanh xương'

Ai đời đi mua dưa về cúng ông bà, thanh niên phát hiện vật lạ xột xoạt trong túi ni lông. Mở ra thì thất kinh hồn vía vì con rắn hổ mang uốn éo liên hồi.

Rắn hay bò vào xe, vào nhà, vào các góc kẹt nhưng lần này nó lại chọn túi ni lông làm chỗ cư trú. Điều đáng nói là dân mạng chẳng hiểu sao nó có thể lọt thỏm vào cái bịt đã được cột kỹ.

Cụ thể, mới đây một thanh niên trên TikTok đã chia sẻ clip với chủ đề "Mua dưa về thắp hương cho các cụ nhưng suýt được tặng luôn vé đi thăm!". Dân mạng tò mò đổ xô vào hóng chuyện thì phát hiện điều hy hữu mà ngàn năm chắc có một lần.

Con rắn trốn trong túi ni lông đựng dưa hấu - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, thanh niên lấy que cây chọt vapf túi ni lông đựng dưa hấu. Kéo miệng bao ra thì phát hiện con rắn hổ mang nhỏ xíu đang uốn éo trong đó. Anh ta vội dùng cây móc nó ra ngoài. Đáp lại, con rắn hung dữ quay lưng "khè" một cái khiến ai nấy xem qua clip đều hoảng sợ.

Nhìn con rắn uốn éo vô cùng đáng sợ - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều dân mạng sau khi xem cảnh này đều tỏ ra bất ngờ và dành nhiều comment hài hước: "Con rắn chút xíu mà hung dữ ghê", "Sao nó chui vô bịch ni lông được hay vậy?", "Rắn này độc à nha, cẩn thận kẻo nó đớp là nguy"...

Rắn trong cốp xe máy vô cùng đáng sợ - Ảnh: Internet

Một con rắn bò vào nhà dân - Ảnh: Internet

Hiện tại clip rắn bò vào bịt ni lông vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận nhiều ý kiến rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hy-huu-mua-dua-cung-ong-ba-thanh-nien-ta-hoa-phat-hien-ran-ho-mang-va-cai-ket-xanh-xuong-415930.html