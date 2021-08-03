Bất chấp nữ lao công khóc lóc van xin, nhóm thanh niên vẫn cướp xe máy của nạn nhân.

Theo Zing News, ngày 3/8, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang truy xét nhóm cướp xe máy vào rạng sáng ngày 3/8 của nữ lao công tại phường Đại Mỗ.

Theo đó, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO7) cũng xác nhận nhân viên của công ty tên Lê Thị Trâm là người bị cướp xe máy trong vụ án. Nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Nữ lao công bị cướp trong đêm - Ảnh: Zing News

Song song đó, theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, nữ lao công bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường trong lúc đi làm đêm. Những tên này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe, giao lại chìa khóa xe.

Dù cho chị lao công khóc lóc van xin, nhóm cướp táo tợn vẫn khởi động xe rồi phóng đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-phan-no-nhom-thanh-nien-tao-ton-cuop-xe-may-mac-nu-lao-cong-khoc-loc-van-xin-415749.html