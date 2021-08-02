Livestream ỨA GAN: Thiếu nữ quỳ sụp bị tung đá vào mặt, 'đồng minh' còn xúc xiểm '2K rồi, tiếp đi, mạnh lên!'

Thiếu nữ đáng thương đang đứng thì bị 'tung cước' tới tấp vào người, một số kẻ đứng xung quanh phấn chí vì đạt 2K người xem và cổ vũ đánh tiếp.

Chuyện các bạn trẻ, hotgirl đánh nhau rồi quay clip tung lên MXH khiến dư luận nhiều lần xôn xao và "há hốc". Tuy nhiên gần đây hiện tượng này còn biến tướng lên 1 tầm cao mới khi một số đối tượng còn livestream để câu người xem. Mới đây trên mạng lan truyền 1 clip đánh nhau vô cùng chấn động. Nạn nhân bị tung "liên hoàn cước" đến mức trở tay không kịp.

Cụ thể, một cô gái tội nghiệp đang đứng trò chuyện cùng nhóm bạn thì bất ngờ bị "bè lũ" đá đấm vào người không kịp trở tay. Đáng nói hơn nhóm người này còn chửi tục, túm tóc và tát vào mặt cô gái trẻ. Nhìn cảnh này ai nấy đều rùng mình Một người có giọng nam đứng quay, nói vọng vào clip và không hề có ý can ngăn mà còn xúc xiểm: "Đúng rồi mạnh lên, tiếp, tiếp đi".

Cô gái bị bắt quỳ, nam thanh niên kia tiếp lời: "Hai ka (2.000) lượt xem". Một người nam khác "đổ dầu vào lửa": "Hay quá. Quỳ, đúng rồi, phải quỳ hôm nay". Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn thách thức: "Mày gọi... đến đây". Khi người lớn có mặt, dường như họ cũng chẳng sợ mà còn chỉ thẳng vào mặt nạn nhân vô cùng thô bạo. Nhiều bình luận của dân mạng lên án hành vi của nhóm bạn này, đáng trách hơn là những bạn trai có mặt đã không can ngan còn tham gia cổ vũ. Cô gái liên tục bị đấm đá phải quỳ gối nhưng nhóm này vẫn không chịu tha - Ảnh: Chụp từ clip Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao CDM và nhận về nhiều ý kiến trái chiều về hành vi phản cảm, hành hung bạn của nhóm trẻ trên. Chưa rõ vụ việc xảy ra ở địa phương nào, tuy nhiên dư luận rất mong cơ quan chức năng vào cuộc và làm rõ để xử lý vụ việc gây bức xúc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/livestream-ua-gan-thieu-nu-quy-sup-bi-tung-da-vao-mat-dong-minh-con-xuc-xiem-2k-roi-tiep-di-manh-len-415440.html