Mới đây, một clip bị dân mạng "đào" lại vụ đánh ghen trước nhà hàng từ tháng 5/2021 bất ngờ bị "đào" lại gây xôn xao CDM. Mặc cho anh chồng bênh "bà bé" nhưng team "bà lớn" vẫn ra tay tới tấp khiến ai nấy trở tay không kịp.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, sau vụ đánh ghen ầm ĩ, phía người chồng đăng đoạn clip nói vụ đánh ghen rùm beng này là hiện trường quay clip giải trí , được dựng lại mà thôi. Tuy nhiên cô vợ lại chia sẻ: “Người có kinh nghiệm diễn nó cũng khác. Em nó đang dựng lại hiện trường”.

Sánh bước bên "chính thất" là hội bạn thân không ngại xả thân lao vào "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" vô cùng rùm beng. Một chị đại trong nhóm đanh thép: "Mày thích cướp chồng em tao đúng không? Mày đừng có bênh nó, mày thích bênh nó đúng không?". Cô vợ tỏ ra bình tĩnh và nói chuyện với chồng cực văn minh: "Sao mày khốn nạn với tao thế (nói với cô gái). Còn anh nữa, anh nói anh đi làm mệt, anh không quan tâm mà mấy hôm nay tôi để ý, rất nhiều lần... anh không phải chỉ vào mặt tôi như thế. Tôi đã quá nhân nhượng anh rồi".

Cô vợ cho rằng người chồng đang 'lật ngược thế cờ' - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngoài ra, theo như comment của người vợ bên dưới dòng trạng thái thì người chồng đang cố gắng "tẩy trắng" vụ đánh ghen cho "tiểu tam" để không ảnh hưởng đến công việc trong tương lai của hotgirl. Trong phần comment, hội chị em của cô vợ cũng ẩn ý đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, sự việc đúng sai, thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc hiểu.

Nhiều comment ngạc nhiên bên dưới bài viết - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngoài ra, cũng theo Pháp Luật và Bạn Đọc, cô vợ còn chia sẻ nhiều bài đăng muộn phiền trong chuyện hôn nhân, gia đình: “Nếu đã muốn tự do thì đừng lập gia đình, nếu muốn gia đình thì đừng tìm sự thoải mái bên ngoài. Mọi sự mập mờ đều phải trả giá bằng cuộc đời sau. Đàn ông có thể dễ dàng yêu một người đàn bà khác nhưng lấy người đó hay không lại là chuyện khác. Đàn bà cũng vậy… Thật ra bản chất của chúng ta là yêu thích sự tự do, cho nên nếu dừng chân thì phải là người xứng đáng”.

Những bài đăng ẩn ý của cô vợ - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Cô vợ cũng bật mí trong một trò chơi trên Facebook là mình đang độc thân. Bạn bè cô vào comment về vụ độc thân thì cô cũng khẳng định đang trong cảnh "đi về một ngựa". Chính vì điều này mà dân mạng đồn nhau rằng vợ chồng cô đã ly hôn.

Vụ đánh ghen hotgirl vẫn gây rùm beng trên MXH, sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết và những nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng chưa có phát biểu gì thêm.