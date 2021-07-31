Vụ đánh ghen nghi có hotgirl Hà thành chấn động phố cổ: Rò rỉ động thái 'nóng' ẩn ý chồng 'lật cả bàn cờ' của 'bà lớn', thực hư ra sao?

Xã hội 31/07/2021 20:59

Nhiều ẩn ý trên trang cá nhân của người vợ sau vụ đánh ghen chấn động xảy ra ở phố cổ Hà Nội.

Mới đây, một clip bị dân mạng "đào" lại vụ đánh ghen trước nhà hàng từ tháng 5/2021 bất ngờ bị "đào" lại gây xôn xao CDM. Mặc cho anh chồng bênh "bà bé" nhưng team "bà lớn" vẫn ra tay tới tấp khiến ai nấy trở tay không kịp.

danh ghen 2

Sánh bước bên "chính thất" là hội bạn thân không ngại xả thân lao vào "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" vô cùng rùm beng. Một chị đại trong nhóm đanh thép: "Mày thích cướp chồng em tao đúng không? Mày đừng có bênh nó, mày thích bênh nó đúng không?". Cô vợ tỏ ra bình tĩnh và nói chuyện với chồng cực văn minh: "Sao mày khốn nạn với tao thế (nói với cô gái). Còn anh nữa, anh nói anh đi làm mệt, anh không quan tâm mà mấy hôm nay tôi để ý, rất nhiều lần... anh không phải chỉ vào mặt tôi như thế. Tôi đã quá nhân nhượng anh rồi".

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, sau vụ đánh ghen ầm ĩ, phía người chồng đăng đoạn clip nói vụ đánh ghen rùm beng này là hiện trường quay clip giải trí, được dựng lại mà thôi. Tuy nhiên cô vợ lại chia sẻ: “Người có kinh nghiệm diễn nó cũng khác. Em nó đang dựng lại hiện trường”.

Vụ đánh ghen nghi có hotgirl Hà thành chấn động phố cổ: Rò rỉ động thái 'nóng' ẩn ý chồng 'lật cả bàn cờ' của 'bà lớn', thực hư ra sao? - Ảnh 2

Cô vợ cho rằng người chồng đang 'lật ngược thế cờ' - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngoài ra, theo như comment của người vợ bên dưới dòng trạng thái thì người chồng đang cố gắng "tẩy trắng" vụ đánh ghen cho "tiểu tam" để không ảnh hưởng đến công việc trong tương lai của hotgirl. Trong phần comment, hội chị em của cô vợ cũng ẩn ý đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, sự việc đúng sai, thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc hiểu.

Vụ đánh ghen nghi có hotgirl Hà thành chấn động phố cổ: Rò rỉ động thái 'nóng' ẩn ý chồng 'lật cả bàn cờ' của 'bà lớn', thực hư ra sao? - Ảnh 3
Nhiều comment ngạc nhiên bên dưới bài viết - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngoài ra, cũng theo Pháp Luật và Bạn Đọc, cô vợ còn chia sẻ nhiều bài đăng muộn phiền trong chuyện hôn nhân, gia đình: “Nếu đã muốn tự do thì đừng lập gia đình, nếu muốn gia đình thì đừng tìm sự thoải mái bên ngoài. Mọi sự mập mờ đều phải trả giá bằng cuộc đời sau. Đàn ông có thể dễ dàng yêu một người đàn bà khác nhưng lấy người đó hay không lại là chuyện khác. Đàn bà cũng vậy… Thật ra bản chất của chúng ta là yêu thích sự tự do, cho nên nếu dừng chân thì phải là người xứng đáng”.

Vụ đánh ghen nghi có hotgirl Hà thành chấn động phố cổ: Rò rỉ động thái 'nóng' ẩn ý chồng 'lật cả bàn cờ' của 'bà lớn', thực hư ra sao? - Ảnh 4

Vụ đánh ghen nghi có hotgirl Hà thành chấn động phố cổ: Rò rỉ động thái 'nóng' ẩn ý chồng 'lật cả bàn cờ' của 'bà lớn', thực hư ra sao? - Ảnh 5

Những bài đăng ẩn ý của cô vợ - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Cô vợ cũng bật mí trong một trò chơi trên Facebook là mình đang độc thân. Bạn bè cô vào comment về vụ độc thân thì cô cũng khẳng định đang trong cảnh "đi về một ngựa". Chính vì điều này mà dân mạng đồn nhau rằng vợ chồng cô đã ly hôn.

Vụ đánh ghen hotgirl vẫn gây rùm beng trên MXH, sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết và những nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng chưa có phát biểu gì thêm.

Người thân tự nhận của cụ ông đập mũ cối vào công an tiết lộ góc khuất về hoàn cảnh tâm lý, mong dư luận thông cảm nhưng khẳng định không 'né tránh' hình phạt

Người thân tự nhận của cụ ông đập mũ cối vào công an tiết lộ góc khuất về hoàn cảnh tâm lý, mong dư luận thông cảm nhưng khẳng định không 'né tránh' hình phạt

Liên quan đến vụ cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt công an, một tài khoản mạng tự nhận là người nhà cụ ông đã lên tiếng chia sẻ "nỗi đau gia đình" ít ai biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Anh Lê Phương Anh lộ clip nóng Lê Phương Anh bị đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 24 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 24 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 24 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 53 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1