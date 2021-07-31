Cho con cách ly 14 ngày trong chuồng bò, người cha miệt vườn khiến MXH dậy sóng

Sau khi con trai về từ TP.HCM, người cha gương mẫu này đã sử dụng chuồng bò mới xây để làm nơi cho con cách ly y tế trong suốt 14 ngày khiến dân mạng vô cùng tò mò.

Những ngày này người người, nhà nhà đều cố gắng ở yên tại tư gia để phòng chống dịch bệnh. Nhiều nơi cũng đã tố chức đón bà con từ TP.HCM về địa phương để cách ly y tế tại nhà.

Một clip về chuyện cách ly tại gia đình cũng gây xôn xao MXH khi chính người cha đã tận dụng chuồng bò mới xây làm nơi cách ly 14 ngày cho cậu con trai về từ TP.HCM. Đoạn clip này được cho là ghi tại Bình Định.

Hai nhân viên y tế đang đứng gần chuồng bò - Ảnh: Chụp từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip có hai nhân viên y tế đến tận nơi lấy mẫu xét nghiệm cho người thanh niên. Một người nói vọng vào clip: "Chủ nhà này có một không hai đó. Làm như thế an toàn quá nha. Tình hình bệnh dịch như thế này, ở đây còn mát nữa".

Một người khác được cho là cán bộ cùng đoàn đến lấy mẫu xét nghiệm nói thêm: "Bữa ông già lên báo, kêu nó về nó ở chuồng bò. Tôi mới nói, "sao anh lại để nó ở chuồng bò. Theo tinh thần cách ly thì anh bố trí để nó ăn ở chỗ khác". Ông mới nói là chuồng bò mới xây".

Khung cảnh chuồng bò rất khang trang và sạch sẽ - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi con trai về nhà, người cha gương mẫu này đã báo chính quyền và dành khu vực chuồng bò cho con để tiến hành cách ly. Chuồng bò này được xây dựng kiên cố và khang trang, gần sát nhà của cả gia đình. Người cha nhận nhiều lời khen cho việc khai báo y tế đúng lúc, kịp thời và dành cho con một khu cách ly "đặc biệt".

Hiện tại đoạn clip người cha cho con vào chuồng bò cách ly vẫn gây chú ý từ cư dân mạng và nhận nhiều lượt bình luận tích cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-con-cach-ly-14-ngay-trong-chuong-bo-nguoi-cha-miet-vuon-khien-mxh-day-song-415110.html