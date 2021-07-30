Anh cho biết: "3 ngày đầu mình sốt nhiều, nhưng cứ sốt thì hạ sốt, uống nhiều nước, tranh thủ xông mũi họng, súc nước muối cổ họng…, đến ngày thứ 7 thì các triệu chứng bắt đầu giảm nhiều, nhưng mình lại bị mất hết vị giác và khứu giác, mình hơi lo nhưng vẫn cố gắng theo dõi đều".

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Anh Tùng cho biết vào ngày đầu tiên bản thân bắt đầu có triệu chứng dương tính SARS-CoV-2, anh đã nhận được lời khuyên từ người thân trong ngành y rằng hãy tự cách ly tại nhà, dùng thuốc điều trị triệu chứng, chuẩn bị thuốc hạ sốt, vitamin C và các loại thuốc tăng cường đề kháng khác. Anh Tùng bắt đầu tự cách ly COVID-19 bằng khả năng và tìm hiểu của mình.

"Anh bảo anh có 2 máy đang dùng, mình cứ qua lấy về cho ông bà, chứ ảnh không bán, mình năn nỉ nhiều và anh vẫn quyết không bán, chỉ cho mình mượn dùng và không cần đặt cọc gì hết. Khi mình chuẩn bị đi lấy thì anh báo người quen anh còn 1 máy như cái anh đang dùng, báo mình xem xét mua đi, và mình đã mua. Chiều tối ngày thứ 8 mình đã có máy thở cho ba mẹ ở nhà, nhưng tình hình của mình đã ngày càng nặng hơn". Anh Tùng nói.

Bố mẹ vợ anh cũng bắt đầu có biểu hiện khó thở, mệt mỏi vào ngày thứ 8. Sau đó, anh Tùng tìm mua máy thở tại nhà. Anh đã nhờ được 1 người anh em lần đầu tiên tiếp xúc mua dùm máy thở.

Ngoài ra anh Tùng cũng chia sẻ triệu chứng khi anh mắc COVID-19: "Hai ngày đầu tiên khi nhập viện, mình không di chuyển được, phổi mình có cảm giác bị virus tấn công hoàn toàn, mình chỉ có thể nằm ngửa, thở rất gắt và chỉ nằm như vậy thôi. Bất kỳ sự di chuyển nào dù là nhỏ nhất, như việc xoay người, ngồi dậy tại chỗ đều là cực hình khủng khiếp, chỉ cần xoay nhẹ người là mất hơi, thở khan ngay, thiếu oxy ngay lập tức, miệng đớp không khí ngay lập tức, phần lưng đau buốt, không thể di chuyển dù là nhỏ nhất. Mình cứ mê man lúc tỉnh lúc ngủ chập chờn với xung quanh là rất nhiều bệnh nhân khác, đầy tiếng ồn và sự nóng nực. Hằng đêm mình đều không thở được, không thể xoay trở cơ thể, mình ngộp hằng đêm, đau nhức toàn bộ cơ thể".

Theo Vietnamnet, tình trạng đau nhức cơ thể, ngộp thở hành hạ Tùng hằng đêm và cả việc đi vệ sinh trở thành thách thức và là nỗi sợ của anh cũng như những bệnh nhân cùng phòng. Anh tâm sự: “Phòng tôi đang điều trị có nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Mỗi ngày, tôi chỉ dám đi 1 lần vì không đủ oxy cho việc đi xa. Mỗi khi đi, tôi phải chuẩn bị rất lâu từ việc để sẵn đôi dép dưới sàn, đếm số bước chân… Khi đi là ngồi dậy, đi thật nhanh, khi về phòng cũng phải dứt khoát về thật nhanh”.

Anh Tùng nói thêm: “Dẫu vậy, đa phần tôi sẽ gục ngã, thiếu oxy và phải ngồi thở giữa hành lang. Lúc này, lồng ngực như thắt lại, đau buốt, không khí không vào được bên trong. Nghỉ xong về đến phòng, tôi tiếp tục nằm thở dốc khoảng 10-15 phút nữa mới thở bình thường được”. Anh Tùng được bệnh viện cho thở oxy để cải thiện tình hình. Bác sĩ thay giúp anh từ 3-4 bình mỗi đêm và có đêm hết oxy và mệt mỏi, anh nói: “đau quá, thở rát hết cả người, không chịu nổi nữa”.

Tuy nhiên dưới sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, y tế anh đã vực dậy tinh thần và không đầu hàng trước bệnh tật. Bác sĩ đồng ý cho anh được sử dụng máy thở do gia đình gửi vào trong ngày thứ tư. Anh có nhiều oxy hơn vào đêm đó nhưng vẫn phải nằm dài bất động trên giường và không thể di chuyển. Nếu không, anh sẽ phải trả giá bằng những cơn hụt oxy tối tăm mặt mũi, phải thở dốc vài chục phút mới trở lại bình thường. Để cải thiện tình hình, anh được bệnh viện cho thở qua bình oxy. Có đêm, anh gọi bác sĩ để thay giúp anh từ 3-4 bình. Anh nói rằng, có những đêm, vì hết oxy và mệt mỏi, anh đã muốn bỏ cuộc vì “đau quá, thở rát hết cả người, không chịu nổi nữa”.

Máy thở và bình oxy trong là điều quan trọng trong quá trình phục hồi của anh Tùng - Ảnh: Vietnamnet

Anh Tùng thở máy 24/24 vào những ngày sau đó, chỉ cần thiếu máy thở, anh sẽ rơi vào tình trạng thiếu oxy đến cùng cực. “Tôi phụ thuộc máy thở đến nỗi từng nghĩ rằng cuộc sống rồi sẽ phải gắn bó vĩnh viễn với máy thở vì có vẻ phổi tôi đã hư hết rồi”, anh chia sẻ. Anh Tùng sớm lấy tinh thần lạc quan khi các bác sĩ điều trị cho biết, phổi sẽ tự phục hồi và chính sự lạc quan ấy khiến anh mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc chiến kéo dài với bạo bệnh. Anh cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình đến ngày điều trị thứ 9.

Anh Tùng cho biết thêm rằng anh đã điều trị tại bệnh viện được 10 ngày. Từ đó đến nay, anh cảm thấy sức khỏe đã tốt lên dù còn rất mệt. Tuy vậy, anh cho biết, có lẽ phổi của anh đã ổn định vì anh đã có thể ngủ qua đêm mà không cần máy thở.

Anh Tùng cho biết: “Theo thống kê, 80% ca F0 sẽ tự khỏi nhưng có thể mình sẽ nằm trong số 20% trở nặng còn lại. Hãy biết sợ. Hãy cố gắng thực hiện tốt quy tắc 5K, đeo khẩu trang và làm tốt mọi biện pháp để không nhiễm Covid-19. Bởi, khả năng lây nhiễm, bệnh chuyển biến nặng của biến thể Delta cực kỳ nguy hiểm”.