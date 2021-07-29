Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao

Xã hội 29/07/2021 19:05

Sau khi tuyên bố ủng hộ 1.500 lít oxy cho Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục chia sẻ trên livestream 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Ngoài rùm beng trên MXH do từng bốc phốt nhiều sao trong giới showbiz thì bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng hơn cả với hoạt động thường xuyên tương trợ các mảnh đời bất hạnh. Ngoài ra trước kia bà còn sở hữu quỹ mổ tim Hằng Hữu giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Nguyen Phuong Hang 1
Nói về việc hành thiện mấy ai qua bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, trên livestream mới nhất ngày 28/7, vợ ông Dũng "Lò vôi" đã chia sẻ hình ảnh về cụm nhà máy sản xuất găng tay do chính gia đình bà đầu tư đã đi vào hoạt động trước đó. Thông tin bà sẽ hiến tặng lô găng tay đầu tiên để chung sức chống lại đại dịch cũng làm dân mạng nức lòng trong thời điểm COVID-19 đang âm ỉ khắp nơi.

Nguyen Phuong Hang 2

Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 3Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 4

Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 5

Hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay của bà chủ Đại Nam - Ảnh: Chụp từ clip

Bà chủ Đại Nam cũng từng cho biết trên buổi phát sóng trước đó: "Nhà máy sản xuất găng tay lớn nhất Việt Nam chuẩn bị đi vào hoạt động. Lô hàng đầu tiên chúng tôi sẽ hiến tặng phòng chống dịch". Ngoài ra chồng bà Hằng cũng làm việc chăm chỉ tại nhà máy: "Người đàn ông 62 tuổi vẫn miệt mài ngày làm hơn 20 tiếng đồng hồ ngoài công trường để sản xuất găng tay y tế hiến tặng đất nước". Khi nghe bà tâm sự, dân mạng ai nấy đều xúc động và cảm kích tấm lòng của cả hai vợ chồng.

Nguyen Phuong Hang 3

Trước đó, CEO Đại Nam dự định hiến tặng hơn 1500 lít oxy cho bệnh viện, sẵn sàng cung cấp các trung tâm thương mại, khu dân cư để làm nơi cách ly. Sau đó, một số thắc mắc, nghi ngờ trên MXH về việc này tuy nhiên mới đây trên fanpage của BV Chợ Rẫy cũng đã gửi lời cảm ơn đến bà Hằng khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Việc hành thiện không ngừng nghỉ của vị đại gia này càng làm cho dân mạng cảm kích bà gấp bội.

Nguyen Phuong Hang 4
BV Chợ Rẫy lên tiếng về việc ủng hộ oxy của bà Hằng trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại hình ảnh về 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của bà Phương Hằng vẫn gây chú ý từ dân mạng và nhận về nhiều bình luận tích cực.

Trương Quốc Anh hé lộ tiền ủng hộ nữ khách trọ chây ì tiền nhà bị đuổi, động thái bất ngờ khiến dân mạng 'réo' tên bà Phương Hằng

Trương Quốc Anh hé lộ tiền ủng hộ nữ khách trọ chây ì tiền nhà bị đuổi, động thái bất ngờ khiến dân mạng 'réo' tên bà Phương Hằng

Vụ lùm xùm chủ trọ đuổi thẳng khách vì chây ì tiền nhà đang xôn xao MXH, mới đây TikToker Trương Quốc Anh cũng đã lên tiếng quan điểm của mình về vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng mới nhất nguyễn phương hằng 29/7 xem nguyễn phương hằng livestream ở đâu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 17 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 17 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 17 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 46 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1