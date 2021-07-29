Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao

Không dừng lại ở đó, trên livestream mới nhất ngày 28/7, vợ ông Dũng "Lò vôi" đã chia sẻ hình ảnh về cụm nhà máy sản xuất găng tay do chính gia đình bà đầu tư đã đi vào hoạt động trước đó. Thông tin bà sẽ hiến tặng lô găng tay đầu tiên để chung sức chống lại đại dịch cũng làm dân mạng nức lòng trong thời điểm COVID-19 đang âm ỉ khắp nơi.

Ngoài rùm beng trên MXH do từng bốc phốt nhiều sao trong giới showbiz thì bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng hơn cả với hoạt động thường xuyên tương trợ các mảnh đời bất hạnh. Ngoài ra trước kia bà còn sở hữu quỹ mổ tim Hằng Hữu giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay của bà chủ Đại Nam - Ảnh: Chụp từ clip

Bà chủ Đại Nam cũng từng cho biết trên buổi phát sóng trước đó: "Nhà máy sản xuất găng tay lớn nhất Việt Nam chuẩn bị đi vào hoạt động. Lô hàng đầu tiên chúng tôi sẽ hiến tặng phòng chống dịch". Ngoài ra chồng bà Hằng cũng làm việc chăm chỉ tại nhà máy: "Người đàn ông 62 tuổi vẫn miệt mài ngày làm hơn 20 tiếng đồng hồ ngoài công trường để sản xuất găng tay y tế hiến tặng đất nước". Khi nghe bà tâm sự, dân mạng ai nấy đều xúc động và cảm kích tấm lòng của cả hai vợ chồng.

Trước đó, CEO Đại Nam dự định hiến tặng hơn 1500 lít oxy cho bệnh viện, sẵn sàng cung cấp các trung tâm thương mại, khu dân cư để làm nơi cách ly. Sau đó, một số thắc mắc, nghi ngờ trên MXH về việc này tuy nhiên mới đây trên fanpage của BV Chợ Rẫy cũng đã gửi lời cảm ơn đến bà Hằng khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Việc hành thiện không ngừng nghỉ của vị đại gia này càng làm cho dân mạng cảm kích bà gấp bội.

BV Chợ Rẫy lên tiếng về việc ủng hộ oxy của bà Hằng trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại hình ảnh về 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của bà Phương Hằng vẫn gây chú ý từ dân mạng và nhận về nhiều bình luận tích cực.