Sau nhiều ngày im lặng, chồng bà Phương Hằng thông báo 'nóng' trên Facebook, tố kẻ xấu sẽ bị 'sờ gáy' nếu làm điều này

Ông Dũng "lò vôi" được biết đến với sự giàu sang phú quý và làm chủ khu du lịch Đại Nam nức tiếng. Có lẽ vì vậy mà ông cũng lâm vào tình cảnh bị kẻ xấu giả dạng trang cá nhân để thực hiện những mục đích riêng. Mới đây vì quá bức xúc khi chính ông và bà Nguyễn Phương Hằng liên tục bị một số tài khoản mạo danh tên tuổi lên MXH đăng tin bậy bạ nên vị đại gia này nhanh chóng đính chính trên trang cá nhân.

Ông Dũng 'lò vôi' vẫn vô cùng phong độ dù đã qua tuổi tứ tuần - Ảnh: Internet

Cụ thể, ông chia sẻ: “Tôi xin thông báo đến quý vị! Đây là Facebook chính chủ của tôi! Có tick xanh cùng với vợ tôi là Facebook Nguyễn Phương Hằng (chính chủ, có tick xanh). Chúng tôi không bao giờ livestream mà không thông báo trước! Mọi hành động sử dụng tên của tôi và vợ tôi làm những nick giả, để đưa thông tin/ hình ảnh/ video/ livestream trực tiếp, đưa những sai lệch, đều không phải của vợ chồng tôi, đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng!".