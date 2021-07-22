Sau nhiều ngày im lặng, chồng bà Phương Hằng thông báo 'nóng' trên Facebook, tố kẻ xấu sẽ bị 'sờ gáy' nếu làm điều này

Đây là lần hiếm hoi ông Dũng "lò vôi" - chồng bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng cảnh báo một số đối tượng xấu trên Facebook.
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Ông Dũng "lò vôi" được biết đến với sự giàu sang phú quý và làm chủ khu du lịch Đại Nam nức tiếng. Có lẽ vì vậy mà ông cũng lâm vào tình cảnh bị kẻ xấu giả dạng trang cá nhân để thực hiện những mục đích riêng. Mới đây vì quá bức xúc khi chính ông và bà Nguyễn Phương Hằng liên tục bị một số tài khoản mạo danh tên tuổi lên MXH đăng tin bậy bạ nên vị đại gia này nhanh chóng đính chính trên trang cá nhân.
Cụ thể, ông chia sẻ: “Tôi xin thông báo đến quý vị! Đây là Facebook chính chủ của tôi! Có tick xanh cùng với vợ tôi là Facebook Nguyễn Phương Hằng (chính chủ, có tick xanh). Chúng tôi không bao giờ livestream mà không thông báo trước! Mọi hành động sử dụng tên của tôi và vợ tôi làm những nick giả, để đưa thông tin/ hình ảnh/ video/ livestream trực tiếp, đưa những sai lệch, đều không phải của vợ chồng tôi, đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng!".
Ngoài ra, ông còn chụp và thông tin trang chính chủ có tick xanh của hai vợ chồng để bà con được biết mà theo dõi: "Tôi xin thông báo với quý vị rằng chỉ có nick Facebook này của tôi và vợ tôi Nguyễn Phương Hằng (đều có tick xanh chính chủ) mới là Facebook mới là Facebook thật của vợ chồng tôi”.
Ngay sau khi bài đăng lên sóng, nhiều tài khoản đã tràn vào tỏ ra thích thú khi lần đầu thấy vị doanh nhân này lên tiếng trên MXH. Nhiều cư dân mạng comment rôm rả: "Ít thấy anh Dũng livestream", "Chúc cô chú nhiều sức khoẻ và bình an ạ", "Chúc cô chú đã nhận tick xanh"...
Chồng bà Phương Hằng có tên đầy đủ là Huỳnh Uy Dũng, sinh năm 1961, tại Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông là một doanh nhân nổi tiếng và hay hoạt động thiện nguyện. Ông Dũng "lò vôi" hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam.
Hiện tại bài đăng của ông Dũng "lò vôi" vẫn gây chú ý từ cư dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả.