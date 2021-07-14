‘Đệ nhất livestream’ Phương Hằng kể chuyện ma ‘cụt tay cụt chân bay là đà qua nấm mồ’ khiến dân ‘yếu bóng vía’ muốn xỉu, liệu view có tăng?

Trong livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng chuyển qua kể chuyện ma với những tiết rùng rợn không thua kém đĩa CD mua ngoài tiệm.

Bà Nguyễn Phương Hằng quả thật có khá nhiều tài năng tiềm ẩn mà cư dân mạng chưa có dịp diện kiến. Ngoài ca hát, nhảy xì lô, bốc phốt giới nghệ sĩ... thì mới đây bà còn tung ra những câu chuyện ma mà ai “yếu bóng vía” chắc không dám nghe tiếp.

Ngoài tài ca hát thì bà Hằng còn biết kể chuyện ma - Ảnh: Internet

Cụ thể trong chiếc đầm hoa và mái tóc xoăn sang trọng, bà chủ Đại Nam cầm cuốn sách rất thanh lịch và kể về con người sau khi chết, trong đó có chi tiết bóng người là đà bay qua nấm mồ khiến người nghe rùng mình. Lượng người xem vẫn không thể tăng lên khi bà kẻ chuyện ma mà chỉ duy trì ở mức hơn 5000 người, giảm 200 lần so với trước kia. Có lẽ vì quá thích thú với idol của mình nên nhiều dân mạng vô xin sách và còn dành cho bà nhiều lời khen có cánh.

Dù bà Hằng đã chuyển chủ đề sang kể chuyện ma nhưng lượt view vẫn chỉ hơn 5000 và số người comment cũng giảm hẳn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Hằng livestream trên ứng dụng TikTok chỉ còn gần 400 người xem. Dù từng khoe chiến tích đạt hơn 1 triệu người xem trực tuyến tuy nhiên con số khiêm tốn này đã khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Nhiều dân mạng cho rằng có thể do bà sử dụng TikTok nên ít người quan tâm tuy nhiên cũng có người cho biết, do chủ đề cứ lặp đi lặp lại nên mọi người cũng bắt đầu dần ít theo dõi hơn. Ngoài ra cũng có nhiều người xem “ruột” của bà chủ Đại Nam vào khen bà xuất hiện sau lùm xùm đấu tố rất tươi tắn.

Trước đó khi bà chủ Đại Nam live trên TikTok cũng chỉ có hơn 300 người xem - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ đại gia Phương Hằng tung chiêu bí ẩn trong livestream mới nhưng vẫn không cứu nổi thời huy hoàng, view tụt đến 200 lần Theo bà Nguyễn Phương Hằng từng chia sẻ, lượt view trên các nền tảng của bà có lúc đạt hơn 1 triệu thì hiện tại, lượng view chỉ hơn 5000 người xem, đã tụt xuống 200 lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-nhat-livestream-phuong-hang-ke-chuyen-ma-cut-tay-cut-chan-bay-la-da-qua-nam-mo-khien-dan-yeu-bong-via-muon-xiu-lieu-view-co-tang-412508.html