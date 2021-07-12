SỐC: Tụt views thần sầu, bà Phương Hằng ẩn hiện đột xuất, dân mạng than trời vào 'mắng vốn' liên tiếp

Sau khi chiếm hữu lượng người xem trực tuyến khổng lồ trên mọi mặt trận, bất chợt bà Nguyễn Phương Hằng chỉ còn gần 400 lượt xem, trong khi người coi “ruột” của bà tá hỏa không hiểu vì sao số lượng views giảm mạnh đến thế thì bỗng dưng bà "cáo bệnh" thông báo ngưng livestream, và rồi lại bất ngờ xuất hiện trên sóng khiến dân mạng bị xoay như chong chóng.

Vợ ông Dũng lò vôi trong buổi livestream mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói trong lúc bà thoắt ẩn thoắt hiện thì người xem than trời vì không biết đường đâu mà lần để đón xem kịp lúc buổi livestream của bà. Trong khi thông qua trang quản lý Hà Lee bà hẹn tuần sau thì hôm đó lại bất ngờ lên sóng. Rất nhiều người vì bỏ lỡ đoạn đầu của buổi live đã vào xuýt xoa tiếc nuối. Nhiều dân mạng hy vọng bà hãy thông báo chính xác hơn trong các buổi livestream sau để có thể tiện theo dõi qua mạng xã hội.