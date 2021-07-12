SỐC: Tụt views thần sầu, bà Phương Hằng ẩn hiện đột xuất, dân mạng than trời vào 'mắng vốn' liên tiếp

Được mệnh danh là cường nữ livestream thế nhưng bà Nguyễn Phương Hằng bỗng dưng ra thông báo ‘không thể livestream’ rồi bỗng dưng xuất hiện khiến dân mạng khó hiểu.
- NÓNG: Sau vụ tụt view chỉ còn hơn 300 người, bà Phương Hằng bất ngờ xin lỗi cư dân mạng, thông báo 'không thể livestream'
- NÓNG: 'Đệ nhất livestream' Phương Hằng bất ngờ tụt lượt xem chóng mặt còn hơn 300 người, đường truyền đứt quãng liên tục, chuyện gì đang xảy ra?
Sau khi chiếm hữu lượng người xem trực tuyến khổng lồ trên mọi mặt trận, bất chợt bà Nguyễn Phương Hằng chỉ còn gần 400 lượt xem, trong khi người coi “ruột” của bà tá hỏa không hiểu vì sao số lượng views giảm mạnh đến thế thì bỗng dưng bà "cáo bệnh" thông báo ngưng livestream, và rồi lại bất ngờ xuất hiện trên sóng khiến dân mạng bị xoay như chong chóng.
Đáng nói trong lúc bà thoắt ẩn thoắt hiện thì người xem than trời vì không biết đường đâu mà lần để đón xem kịp lúc buổi livestream của bà. Trong khi thông qua trang quản lý Hà Lee bà hẹn tuần sau thì hôm đó lại bất ngờ lên sóng. Rất nhiều người vì bỏ lỡ đoạn đầu của buổi live đã vào xuýt xoa tiếc nuối. Nhiều dân mạng hy vọng bà hãy thông báo chính xác hơn trong các buổi livestream sau để có thể tiện theo dõi qua mạng xã hội.
Trước đó, bà chủ Đại Nam từng livestream và nhắc đến cô L ‘hột é đi ghe’ và nữ hoàng bikini với chuyện tình tỷ phú đình đám. Sau bao giấc mơ khán giả mong bà chuyển chủ đề sang tư vấn tình cảm gia đình hoặc ca hát sẽ có nhiều người ủng hộ hơn thay vì cứ chăm chăm bóc phốt giới nghệ sĩ.
Bà chủ Đại Nam từng là một trong những "idol mới nổi" có lượng xem livestream trực tuyến cao ngất ngưởng. Có lúc vị doanh nhân này đạt hơn 500.000 lượt views và có lần bà còn thông báo vượt mức 1 triệu lượt xem trên tổng các nền tảng trực tuyến khiến dư luận xuýt xoa ngưỡng mộ.
Hiện tại việc ẩn hiện đột xuất của bà Phương Hằng trên mạng xã hội khiến người xem cảm thấy khó hiểu. Những clip livestream của bà tuy không còn duy trì được sức nóng như trước, nhưng vẫn khiến nhiều cư dân mạng xôn xao.