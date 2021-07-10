NÓNG: 'Đệ nhất livestream' Phương Hằng bất ngờ tụt lượt xem chóng mặt còn hơn 300 người, đường truyền đứt quãng liên tục, chuyện gì đang xảy ra?

Có thể nói thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream và nhận về lượt xem khủng tuy nhiên mới đây khi bà live trên ứng dụng TikTok chỉ còn hơn 300 người xem. Dù từng khoe chiến tích đạt hơn 1 triệu người xem trực tuyến tuy nhiên con số khiêm tốn này đã khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu.

Bà Hằng tươi tắn trong livestream mới nhất - Ảnh: Chụp từ clip

Nhiều dân mạng cho rằng có thể do bà sử dụng TikTok nên ít người quan tâm tuy nhiên cũng có người kháo nhau chắc do chủ đề cứ lặp đi lặp lại nên mọi người cũng bắt đầu dần ít theo dõi hơn. Ngoài ra cũng có nhiều người xem “ruột” của bà chủ Đại Nam vào khen bà hôm nay rất tươi tắn.