NÓNG: 'Đệ nhất livestream' Phương Hằng bất ngờ tụt lượt xem chóng mặt còn hơn 300 người, đường truyền đứt quãng liên tục, chuyện gì đang xảy ra?

Được mệnh danh là đệ nhất livestream, thế nhưng đang lên sóng thì đường truyền bị bà Nguyễn Phương Hằng thông báo đứt quãng và chỉ có hơn 300 người xem trên TikTok.
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Có thể nói thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream và nhận về lượt xem khủng tuy nhiên mới đây khi bà live trên ứng dụng TikTok chỉ còn hơn 300 người xem. Dù từng khoe chiến tích đạt hơn 1 triệu người xem trực tuyến tuy nhiên con số khiêm tốn này đã khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu.
Nhiều dân mạng cho rằng có thể do bà sử dụng TikTok nên ít người quan tâm tuy nhiên cũng có người kháo nhau chắc do chủ đề cứ lặp đi lặp lại nên mọi người cũng bắt đầu dần ít theo dõi hơn. Ngoài ra cũng có nhiều người xem “ruột” của bà chủ Đại Nam vào khen bà hôm nay rất tươi tắn.
Trước đó, để tiếp tục 'series giấc mơ' bà Hằng đã thông báo trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee nội dung như sau: “Để kể cho quý vị nghe về "MƠ LẠI MỘT GIẤC". Giấc mơ này rất HOÀN HẢO và THÚ VỊ! Để chúng ta biết được trên đời này không gì là không thể. Tất cả cũng vì TÌNH TIỀN TÙ TỘI - là một vòng LUẨN QUẨN LUÂN HỒI ngay tại chốn trần gian này. Tôi không nhiều chuyện nhưng vì CHUYỆN QUÁ NHIỀU nên chia sẻ với quý vị để có những giây phút thư giãn, để giải trí với cô Hằng, chia sẻ những cung bậc cảm xúc RẤT ĐỜI RẤT THẬT cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào đúng 17h00”.
Bà chủ Đại Nam là một trong những idol có lượng xem livestream trực tuyến cao ngất ngưởng. Có lúc vị doanh nhân này đạt hơn 500.000 lượt views và có lần bà còn thông báo vượt mức 1 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến khiến dư luận xuýt xoa ngưỡng mộ.