Vòng kim cương 400 carat mới sắm của ‘tay chơi’ Phương Hằng có giá hàng chục tỷ, các siêu sao tầm cỡ Vbiz cũng 'chào thua'

Mới đây cường nữ Phương Hằng lại một lần nữa gây xôn xao cư dân mạng khi chia sẻ một chiếc vòng kim cương 400 carat thương hiệu Harry Winston có giá khoảng 47 tỷ đồng. Khán giả bỗng liên tưởng đến ngay căn biệt thự 50 tỷ của Ngọc Trinh và một căn khác của Vũ Khắc Tiệp.

Nguyễn Phương Hằng ngoài những phát ngôn lùm xùm liên quan đến giới nghệ sĩ thì BST kim cương của bà cũng luôn khiến thiên hạ xuýt xoa ngưỡng mộ. Những viên kim cương to như “hột mít” tận chục tỷ một viên mà toàn là nước D hàng hiếm lúc nào cũng sáng lấp lánh trên cổ và tay của vợ ông Dũng "lò vô".

Trong khi giá của biệt thự của sao hạng A VBiz cũng tầm chục tỷ một căn, vậy cả BST kim cương của bà Hằng mua được mấy căn biệt thự sang trọng?- Ảnh: Internet

Với chỉ riêng một vòng kim cương của bà chủ Đại Nam có thể mua tầm 1 căn biệt thư của Ngọc Trinh, vậy cả BST kim cương của bà liệu mua được mấy căn? Fan đã thắc mắc vui như thế khi chứng kiến chiếc vòng tay cực khủng của nữ đại gia vừa sắm.

Cận cảnh chiếc vòng kim cương cực sịn xò và những viên khác to như 'hột mít' không hề thua chị kém em trong giới thượng lưu - Ảnh: Internet

Ngoài khoe kim cương bà chủ Đại Nam còn dính đến vụ lùm xùm không đáng có với nữ ca sĩ Vy Oanh. Cả hai đang trong cuộc đua 5.400 tỷ thì bỗng dưng nữ ca sĩ tuyên bố đi đẻ khiến dân mạng “chưng hửng”. Cả thiên hạ đang ngóng chờ mỏi mòn số tiền ấy cho bà con nghèo khó khăn thì ca sĩ Đồng Xanh tuyên bố ngừng cuộc chơi, bà Hằng cũng không còn lý do để đòi tiếp khiến fan tiếc hùi hụi.

Fan hy vọng trong thời gian tới bà sẽ được chứng kiến thêm nhiều mẫu kim cương lấp lánh khác trong BST tiền tỷ của bà - Ảnh: Internet

Hiện tại chiếc vòng kim cương 400 tỷ của bà Phương Hằng vẫn gây xôn xao cư dân mạng vì quá đắt giá và đẹp lung linh khỏi phải bàn.