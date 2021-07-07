Bà Phương Hằng thông báo livestream ‘nóng’ chủ đề ‘sống tàn nhẫn sẽ tàn đời’, dân mạng vào nhắc nhở điều này

Tin nóng 07/07/2021 15:09

Sau nhiều lần "tự nhủ" sẽ thôi không livestream, mới đây, CEO Nguyễn Phương Hằng lại vướng vào lùm xùm với Vy Oanh khiến dư luận không ngưng bàn tán. Ngay trong hôm nay, bà vừa thông báo livestream nóng.

Trong khi Vy Oanh đã tuyên bố ngừng cuộc chơi chuẩn bị đi đẻ thì bà Nguyễn Phương Hằng vẫn online liên tục. Mới đây, bà vừa khoe thêm một BST hột xoàn "cấp độ" vua chúa và còn update tình hình mới thông qua trang cá nhân của cô thư ký Hà Lee. 

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Bà chủ Đại Nam vừa khoe thêm kim cương kiểu 'vua chúa hay đeo' khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong hôm nay, vợ ông Dũng "lò vôi" đã có thông báo về buổi livestream mới nhất thông qua trang cá nhân của thư ký với nội dung: “TIN NÓNG. Quý vị thân mến! Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và bình an. Hôm nay Phương Hằng tôi sẽ livestream vào lúc 18h00, tôi sẽ chia sẻ với chủ đề "SỐNG TÀN NHẪN SẼ TÀN ĐỜI". Quý vị hãy đón xem trên kênh Tiktok và các kênh Youtube của tôi nhé!”. Có thể thấy chỉ nghe sơ qua chủ đề buổi lên sóng chiều nay thôi đã khiến cư dân mạng “đứng ngồi không yên”. 

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Bài thông báo livestream với chủ đề 'sống tàn nhẫn sẽ tàn đời' vào chiều nay của bà Phương Hằng trên trang cá nhân quản lý Hà Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận tiêu biểu: “Cô Hằng toàn xuất ra những câu nói thâm thúy”, “Chị nói gì cũng hay, nhớ cho mọi người xem thêm kim cương nhé”, “Thích mấy câu slogan của chị quá”, "Lúc nào cũng mong livestream của cô, hấp dẫn như những trận đấu Euro và trận đấu có đội tuyển Việt Nam vậy"... Có người còn nhanh chóng nhắc nhở bà chủ Đại Nam giữ gìn sức khỏe vì TP.HCM và Bình Dương đều đã có ca nhiễm mới.

Bà Phương Hằng thông báo livestream ‘nóng’ chủ đề ‘sống tàn nhẫn sẽ tàn đời’, dân mạng vào nhắc nhở điều này - Ảnh 3

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Vừa thông báo thì fan đã rần rần ngồi hóng mong cho đến 6 giờ chiều để xem bà livestream chủ đề mới - Ảnh: Chụp màn hình
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Bà Hằng vẫn chăm chỉ online mạng xã hội và đầu tư các buổi livestream với lượt view cao ngất ngưởng - Ảnh: Interner

Hiện tại bài thông báo của bà Hằng vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng.

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