Bà Phương Hằng thông báo livestream ‘nóng’ chủ đề ‘sống tàn nhẫn sẽ tàn đời’, dân mạng vào nhắc nhở điều này

Trong khi Vy Oanh đã tuyên bố ngừng cuộc chơi chuẩn bị đi đẻ thì bà Nguyễn Phương Hằng vẫn online liên tục. Mới đây, bà vừa khoe thêm một BST hột xoàn "cấp độ" vua chúa và còn update tình hình mới thông qua trang cá nhân của cô thư ký Hà Lee.

Bà chủ Đại Nam vừa khoe thêm kim cương kiểu 'vua chúa hay đeo' khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong hôm nay, vợ ông Dũng "lò vôi" đã có thông báo về buổi livestream mới nhất thông qua trang cá nhân của thư ký với nội dung: “TIN NÓNG. Quý vị thân mến! Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và bình an. Hôm nay Phương Hằng tôi sẽ livestream vào lúc 18h00, tôi sẽ chia sẻ với chủ đề "SỐNG TÀN NHẪN SẼ TÀN ĐỜI". Quý vị hãy đón xem trên kênh Tiktok và các kênh Youtube của tôi nhé!”. Có thể thấy chỉ nghe sơ qua chủ đề buổi lên sóng chiều nay thôi đã khiến cư dân mạng “đứng ngồi không yên”.