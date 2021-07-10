Không để khán giả đợi lâu, sau màn lùm xùm với Vy Oanh chưa dứt bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục 'series giấc mơ' với chủ đề livestream mới khiến dân mạng ‘đứng ngồi không yên’.
- Biến mới: Bị Vy Oanh tố thua cuộc, bà Phương Hằng livestream nóng ‘muốn rớt nước mắt vì 5.000 tỷ thua đi đẻ’
- Bà Phương Hằng ‘dằn mặt’ Vy Oanh vụ '200 tỷ', chốt deadline 14 giờ ngày 1/7
Thời gian vừa qua Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh là hai cái tên nóng nhất mạng xã hội. Cả hai dính đến cuộc chiến ngàn tỷ và không bên nào chịu nhường bên nào. Nếu như bà Hằng tuyên bố chi 5000 tỷ và cả chồng sổ đỏ nếu ca sĩ Đồng Xanh thực hiện đúng lời hứa thì Vy Oanh cũng tuyên bố đi đẻ để chấm dứt tranh luận làm dân mạng “chưng hửng”.
Về phía Vy Oanh sắp đến ngày lâm bồn nên tuyên bố 'bỏ cuộc chơi' tuy nhiên đại gia Phương Hằng vẫn online cập nhật tin tức và luôn dành cho dân mạng những buổi livestream với chủ đề mới lạ. Tiếp tục 'series giấc mơ' bà thông báo trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee nội dung như sau: “Để kể cho quý vị nghe về "MƠ LẠI MỘT GIẤC". Giấc mơ này rất HOÀN HẢO và THÚ VỊ! Để chúng ta biết được trên đời này không gì là không thể. Tất cả cũng vì TÌNH TIỀN TÙ TỘI - là một vòng LUẨN QUẨN LUÂN HỒI ngay tại chốn trần gian này. Tôi không nhiều chuyện nhưng vì CHUYỆN QUÁ NHIỀU nên chia sẻ với quý vị để có những giây phút thư giãn, để giải trí với cô Hằng, chia sẻ những cung bậc cảm xúc RẤT ĐỜI RẤT THẬT cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào đúng 17h00”.
Ngay khi bài chia sẻ của quản lý Hà Lee cập nhật trên trang cá nhân hàng trăm khán giả đã vào comment rôm rả. Nhiều fan tò mò không biết chiều nay bà sẽ cho ai 'lên sóng' hay đề tài mới này có gì hot, đa phần đều mong đến giờ để có thể chiêm ngưỡng thần tượng qua sóng livestream.
Bà chủ Đại Nam là một trong những idol có lượng xem livestream trực tuyến cao ngất ngưởng. Có lúc vị doanh nhân này đạt hơn 500.000 lượt views và có lần bà còn thông báo vượt mức 1 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.
Hiện bài thông báo livestream của bà chủ quyền lực đang gây xôn xao cư dân mạng.