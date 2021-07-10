Thời gian vừa qua Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh là hai cái tên nóng nhất mạng xã hội. Cả hai dính đến cuộc chiến ngàn tỷ và không bên nào chịu nhường bên nào. Nếu như bà Hằng tuyên bố chi 5000 tỷ và cả chồng sổ đỏ nếu ca sĩ Đồng Xanh thực hiện đúng lời hứa thì Vy Oanh cũng tuyên bố đi đẻ để chấm dứt tranh luận làm dân mạng “chưng hửng”.

Mỗi lần bà Hằng 'mơ' là thiên hạ lại xôn xao vì có kẻ sắp dính 'phốt' - Ảnh: Internet

Về phía Vy Oanh sắp đến ngày lâm bồn nên tuyên bố 'bỏ cuộc chơi' tuy nhiên đại gia Phương Hằng vẫn online cập nhật tin tức và luôn dành cho dân mạng những buổi livestream với chủ đề mới lạ. Tiếp tục 'series giấc mơ' bà thông báo trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee nội dung như sau: “Để kể cho quý vị nghe về "MƠ LẠI MỘT GIẤC". Giấc mơ này rất HOÀN HẢO và THÚ VỊ! Để chúng ta biết được trên đời này không gì là không thể. Tất cả cũng vì TÌNH TIỀN TÙ TỘI - là một vòng LUẨN QUẨN LUÂN HỒI ngay tại chốn trần gian này. Tôi không nhiều chuyện nhưng vì CHUYỆN QUÁ NHIỀU nên chia sẻ với quý vị để có những giây phút thư giãn, để giải trí với cô Hằng, chia sẻ những cung bậc cảm xúc RẤT ĐỜI RẤT THẬT cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào đúng 17h00”.