Biến mới: Bị Vy Oanh tố thua cuộc, bà Phương Hằng livestream nóng ‘muốn rớt nước mắt vì 5.000 tỷ thua đi đẻ’

Bà chủ Đại Nam tâm sự muốn rớt nước mắt vì "5000 tỷ mà lại thua trường hợp đi đẻ, thật là thú vị". Ngoài ra bà còn cho rằng nếu 1000 Phương Hằng mà không bản lĩnh thì cũng sẽ bị kẻ xấu hãm hại. Ngoài ra vị doanh nhân này còn tỏ ra hụt hẫng khi Vy Oanh mang lý do đi đẻ ra để "phủ đầu" lời hứa 400 tỷ.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream mới nhất nói về việc 'muốn rớt nước mắt khi 5000 tỷ thua đi đẻ' - Ảnh: Chụp từ clip

Nhiều fan cũng đã tràn vào livestream ủng hộ bà chủ Đại Nam và đưa ra nhiều dự đoán trái chiều. Họ mong Vy Oanh sẽ lên tiếng sau khi bà Phương Hằng livestream trực tiếp về sự việc của cả hai bên.

Buổi phát sóng thu hút nhiều fan tham gia bình luận, một tài khoản cho rằng bà nói đúng, cũng có fan comment hơi lạc chủ đề khi vô xin mượn tiền vì đang khó khăn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau khi bà Hằng thông báo sẽ chi 5000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 400 tỷ thì nữ ca sĩ đã viết một tâm thư dài gửi đến bà chủ Đại Nam và nói lời tạm biệt vì sắp lâm bồn. Nội dung tâm thư như sau: “Thưa cô Hằng! 200 TỶ TIỀN MẶT và 15 TRIỆU LIỀU VACXIN (có thể quy ra tiền mặt để nộp – hoặc chỉ cần văn bản cam kết chính thức của cô với Chính phủ) ủng hộ cho Quỹ phòng chống Covid của Chính phủ (Quỹ nhà nước này công khai rõ ràng minh bạch, an tâm tiền đến tay dân chứ không phải quỹ riêng cá nhân gì khác của cô nhé, tiền vào túi riêng của cô tự quản không đảm bảo được điều gì, cũng không có trong đề bài của con nha). Đã qua hạn chót khá lâu (10h ngày 5/7) và con cũng đã chủ động tặng cô thêm 1 tiếng đồng hồ sợ cô đang ở đâu bị mất internet, cô im lặng quá con tìm cô không thấy đâu, vậy chốt lại là cô không làm được đúng không ạ? Tất cả những điều kiện V.O đưa ra đều rất thấp so với lời cô Hằng tuyên bố trên các livestream trước toàn dân mấy tháng qua rồi. Thôi những số tiền to thì tạm dẹp sang một bên vì cô lại nói không có tiền chỉ có đất để “cứu hỏa Covid”, thế còn số tiền gần 17 tỷ đòi lại từ VHY cô hứa sẽ làm từ thiện cho dân, 500tr NHK gửi cô nhờ từ thiện, cô công khai minh bạch được đến đâu rồi ạ. Tóm lại suốt 4 tháng qua cô nói quá nhiều về yêu nước thương dân nhưng bây giờ không làm được một cái nào dù chỉ cần ở mức tối thiểu, thì ai là người Nổ ạ? Cô cần nhớ là cô đang xin tiền con, con đang ở tư thế người cho cô tiền, con mới có quyền ra điều kiện nhen, chứ đã đi xin rồi làm gì có tư cách nay đổi điều kiện, mai đổi điều kiện cô nhỉ?”.