NÓNG: Sau vụ tụt view chỉ còn hơn 300 người, bà Phương Hằng bất ngờ xin lỗi cư dân mạng, thông báo 'không thể livestream'

Xã hội 11/07/2021 16:04

Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ tuyên bố xin lỗi không thể livestream chiều hôm nay như đã hẹn.

Nguyễn Phương Hằng là một trong những nhân vật có lượng xem livestream cao nhất trong nhiều tháng qua. Ngoài ra bà cũng sở hữu một lượng người xem trung thành và sẵn sàng ra mặt bảo vệ. Tuy nhiên mới đây nhất thông qua trang quản lý của Hà Lee, vợ ông Dũng "lò vôi" đã bất ngờ tuyên bố xin lỗi, không livestream khiến dân mạng thêm một lần xôn xao.

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Nói về lượng người xem livestream bà Phương Hằng dường như không có đối thủ - Ảnh: Internet

Cụ thể bài đăng được chia sẻ như sau: “Quý vị thân mến! Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. Quý vị ơi, tôi xin lỗi quý vị, vì tôi có công việc đột xuất vào chiều hôm nay, nên tôi không thể livestream chia sẻ cùng quý vị được. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày Thứ 3 (13/7/2021), tôi sẽ trực tiếp để trò chuyện và giao lưu cùng quý vị. Tôi sẽ thông báo đến quý vị. Cảm ơn quý vị. Nguyễn Phương Hằng”.

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Thông báo ngừng livestream của bà chủ Đại Nam khiến người xem tiếc nuối - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi thông tin này lên sóng nhiều dân mạng tỏ ra khá bất ngờ và còn xuýt xoa tiếc hùi hụi vì không được gặp idol của mình. Tuy nhiên một số người theo dõi “ruột” của bà vẫn vào chúc bà chủ Đại Nam luôn xinh đẹp và quyết tâm chờ đợi số live tiếp theo để được chiêm ngưỡng thần tượng livestream.

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NÓNG: Sau vụ tụt view chỉ còn hơn 300 người, bà Phương Hằng bất ngờ xin lỗi cư dân mạng, thông báo 'không thể livestream' - Ảnh 4

Dân mạng vào gửi lời an ủi và chúc sức khỏe bà Hằng sau khi nghe tin bà ngừng livestream - Ảnh: Chụp mành hình

Trước đó, bà Hằng livestream trên ứng dụng TikTok chỉ còn gần 400 người xem. Dù từng khoe chiến tích đạt hơn 1 triệu người xem trực tuyến tuy nhiên con số khiêm tốn này đã khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Nhiều dân mạng cho rằng có thể do bà sử dụng TikTok nên ít người quan tâm tuy nhiên cũng có người kháo nhau chắc do chủ đề cứ lặp đi lặp lại nên mọi người cũng bắt đầu dần ít theo dõi hơn. Ngoài ra cũng có nhiều người xem “ruột” của bà chủ Đại Nam vào khen bà xuất hiện sau lùm xùm đấu tố rất tươi tắn. 

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Hôm qua lượt xem trên TikTok của bà Hằng chỉ hơn 300 người khiến fan lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại bài đăng thông báo ngừng livestream chiều nay của vợ ông Dũng lò vôi vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

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