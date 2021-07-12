HÓNG: Chủ series giấc mơ Phương Hằng tố nữ hoàng bikini bị một ông tỷ phú thế giới đuổi thẳng cổ nửa đêm là ai?

Xã hội 12/07/2021 05:47

Sau màn tố cô L ‘hột é đi ghe’ thì mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã nhắc đến một nhân vật mà dân mạng cho rằng chính là nữ hoàng bikini với chuyện tình đình đám cùng một ông tỷ phú giàu có.

Sau loạt series giấc mơ khiến hàng loạt nghệ sĩ điêu đứng thì mới đây bà Nguyễn Phương Hằng lại nhắc đến cô L "hột é đi ghe" làm dân mạng đoán già đoán non là một cô diễn viên từng nổi tiếng. Sau đó bà Hằng tiếp tục cho lên sóng một cô người mẫu đồ lót có danh xưng là nữ hoàng bikini và còn bật mí rằng nàng ta từng bị vị tỷ phú giàu có đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà lúc nửa đêm khiến người xem hết sức tò mò.

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Sau khi nhắc tên cô L 'hột é đi ghe' thì mới đây bà Hằng lại réo tên một cô người mẫu nội y khiến dân mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc cho thiên hạ rần rần "quay lô tô" xem nhân vật nữ hoàng bikini kia là ai thì bà Hằng bỗng dưng thông báo ngưng livestream khiến dân mạng “chưng hửng”. Chưa kể bà còn hẹn người xem lại vào tuần sau, điều này chứng tỏ chuỗi giấc mơ của bà vẫn còn dài và nhiều ngôi sao chắc đang sắp được mơ đến.

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Sau khi tung series Giấc mơ bà chủ Đại Nam đột ngột tuyên bố ngừng livestream và hẹn sang tuần sau - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bị nhiều cư dân mạng phản đối việc đào bới "dĩ dãng dơ dáy" đời tư nghệ sĩ, bà Hằng vẫn "kiên trì" lên mạng bốc phốt nhiều ngôi sao đình đám giới giải trí khiến nhiều người không khỏi "mệt mỏi". 

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Ngoài bóc phốt nghệ sĩ, dân mạng chuộng xem bà Hằng ca hát trên sóng livestream hơn - Ảnh: Internet
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Khán giả hy vọng tuần sau bà sẽ trở lại với hình tượng mới thôi bới móc giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Hiện tại thông tin vợ ông Dũng lò vôi nhắc tên cô người mẫu nội y trên vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng. 

NÓNG: Sau vụ tụt view chỉ còn hơn 300 người, bà Phương Hằng bất ngờ xin lỗi cư dân mạng, thông báo 'không thể livestream'

NÓNG: Sau vụ tụt view chỉ còn hơn 300 người, bà Phương Hằng bất ngờ xin lỗi cư dân mạng, thông báo 'không thể livestream'

Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ tuyên bố xin lỗi không thể livestream chiều hôm nay như đã hẹn.

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