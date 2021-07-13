Nữ đại gia Phương Hằng tung chiêu bí ẩn trong livestream mới nhưng vẫn không cứu nổi thời huy hoàng, view tụt đến 200 lần

Theo bà Nguyễn Phương Hằng từng chia sẻ, lượt view trên các nền tảng của bà có lúc đạt hơn 1 triệu thì hiện tại, lượng view chỉ hơn 5000 người xem, đã tụt xuống 200 lần.
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Bà Nguyễn Phương Hằng từng được mệnh danh là “đệ nhất” livestream khi lượng xem của bà tăng chóng mặt theo cấp số nhân thế nhưng đáng tiếc thay con số này đã sụt giảm chóng mặt chỉ chưa đầy 1 tháng. Từ lượng xem có lúc 500.000 người và đạt đỉnh hơn 1 triệu người (theo lời bà Hằng chia sẻ trên Facebook) thì bây giờ chỉ còn hơn 5000 người, giảm 200 lần, có lúc trên TikTok bà live chỉ đạt hơn 300 người.
Mới đây trong livestream của mình, bà Hằng chia sẻ khoảnh khắc bận những bộ đầm hoa, đầm xòe sang trọng và chi tiết rực rỡ. Trên sóng, bà còn dí dỏm hỏi mọi người xem mình mặc đầm có đẹp không. Tuy nhiên, nhiều người có thể thấy lượng người xem trung thành của bà đã giảm đi thấy rõ. Dân mạng không còn vào thả tim ồ ạt hay quăng bình luận rần rần như trước.
Trước đó, mỗi đợt livestream "bóc phốt" của bà Nguyễn Phương Hằng luôn thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Có lúc đạt đến 500.000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội YouTube và Facebook. Bà chủ Đại Nam từng chia sẻ một điều bất ngờ khiến dư luận không khỏi phấn khích: “Một buổi live 19 giờ hơn một triệu lượt xem trên các trang của Đại Nam, với cả gần triệu người bình luận”.
Một số người xem “ruột” hy vọng bà sẽ sáng tạo nhiều chủ đề mới trong tương lai để có thể trở lại thời hoàng kim, số khác thì mong bà chủ Đại Nam có thể chuyên tâm hơn cho việc điều hành và làm từ thiện thay vì livestream mỗi ngày.