Nữ đại gia Phương Hằng tung chiêu bí ẩn trong livestream mới nhưng vẫn không cứu nổi thời huy hoàng, view tụt đến 200 lần

Xã hội 13/07/2021 20:48

Theo bà Nguyễn Phương Hằng từng chia sẻ, lượt view trên các nền tảng của bà có lúc đạt hơn 1 triệu thì hiện tại, lượng view chỉ hơn 5000 người xem, đã tụt xuống 200 lần.

Nguyễn Phương Hằng từng được mệnh danh là “đệ nhất” livestream khi lượng xem của bà tăng chóng mặt theo cấp số nhân thế nhưng đáng tiếc thay con số này đã sụt giảm chóng mặt chỉ chưa đầy 1 tháng. Từ lượng xem có lúc 500.000 người và đạt đỉnh hơn 1 triệu người (theo lời bà Hằng chia sẻ trên Facebook) thì bây giờ chỉ còn hơn 5000 người, giảm 200 lần, có lúc trên TikTok bà live chỉ đạt hơn 300 người. 

nguyen phuong hang 1
Bà Hằng tung những mẫu đầm sang trọng trong livestream mới làm dân mạng xốn xang - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trong livestream của mình, bà Hằng chia sẻ khoảnh khắc bận những bộ đầm hoa, đầm xòe sang trọng và chi tiết rực rỡ. Trên sóng, bà còn dí dỏm hỏi mọi người xem mình mặc đầm có đẹp không. Tuy nhiên, nhiều người có thể thấy lượng người xem trung thành của bà đã giảm đi thấy rõ. Dân mạng không còn vào thả tim ồ ạt hay quăng bình luận rần rần như trước.

Nữ đại gia Phương Hằng tung chiêu bí ẩn trong livestream mới nhưng vẫn không cứu nổi thời huy hoàng, view tụt đến 200 lần - Ảnh 2

Tương tác trên livestream của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mỗi đợt livestream "bóc phốt" của bà Nguyễn Phương Hằng luôn thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Có lúc đạt đến 500.000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội YouTube và Facebook. Bà chủ Đại Nam từng chia sẻ một điều bất ngờ khiến dư luận không khỏi phấn khích: “Một buổi live 19 giờ hơn một triệu lượt xem trên các trang của Đại Nam, với cả gần triệu người bình luận”.

nguyen phuong hang 3
Bà Hằng từng khoe chiến tích đạt hơn 1 triệu lượt xem trước đó trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen phuong hang 4
Từng có thời bà là nhân vật nóng trong các buổi livestream phát sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Một số người xem “ruột” hy vọng bà sẽ sáng tạo nhiều chủ đề mới trong tương lai để có thể trở lại thời hoàng kim, số khác thì mong bà chủ Đại Nam có thể chuyên tâm hơn cho việc điều hành và làm từ thiện thay vì livestream mỗi ngày. 

Chị đại Lý Nhã Kỳ chịu chơi, thượng lưu cỡ nào mà 'đệ nhất livestream' Phương Hằng ‘tố’ khoe khoang, nổ banh chợ hàng xẻng?

Chị đại Lý Nhã Kỳ chịu chơi, thượng lưu cỡ nào mà 'đệ nhất livestream' Phương Hằng ‘tố’ khoe khoang, nổ banh chợ hàng xẻng?

Trên đường đua của giới thượng lưu, bà Nguyễn Phương Hằng và Lý Nhã Kỳ được cộng đồng mạng đồn đoán là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Xem thêm
Từ khóa:   xem nguyễn phương hằng livestream ở đâu xem nguyễn phương hằng live ở đâu nguyễn phương hằng live

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1