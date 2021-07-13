Nữ đại gia Phương Hằng tung chiêu bí ẩn trong livestream mới nhưng vẫn không cứu nổi thời huy hoàng, view tụt đến 200 lần

Bà Nguyễn Phương Hằng từng được mệnh danh là “đệ nhất” livestream khi lượng xem của bà tăng chóng mặt theo cấp số nhân thế nhưng đáng tiếc thay con số này đã sụt giảm chóng mặt chỉ chưa đầy 1 tháng. Từ lượng xem có lúc 500.000 người và đạt đỉnh hơn 1 triệu người (theo lời bà Hằng chia sẻ trên Facebook) thì bây giờ chỉ còn hơn 5000 người, giảm 200 lần, có lúc trên TikTok bà live chỉ đạt hơn 300 người.

Bà Hằng tung những mẫu đầm sang trọng trong livestream mới làm dân mạng xốn xang - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trong livestream của mình, bà Hằng chia sẻ khoảnh khắc bận những bộ đầm hoa, đầm xòe sang trọng và chi tiết rực rỡ. Trên sóng, bà còn dí dỏm hỏi mọi người xem mình mặc đầm có đẹp không. Tuy nhiên, nhiều người có thể thấy lượng người xem trung thành của bà đã giảm đi thấy rõ. Dân mạng không còn vào thả tim ồ ạt hay quăng bình luận rần rần như trước.