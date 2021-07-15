HOT: View giảm 'thảm thương', bà Phương Hằng vẫn liên tục thông báo livestream ‘nóng’ dù đã 'đình chiến'

Xã hội 15/07/2021 14:38

Sau thời gian làm rùm beng MXH, nhiều lần tuyên bố "ngừng cuộc chiến", những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục thông báo livestream liên tục khiến dân mạng xôn xao.

Sau thời gian dài bốc phốt nhiều nhân vật trong giới showbiz thì bà Nguyễn Phương Hằng đã có những thay đổi nội dung trong các buổi livestream. Sau khi bóc phốt cô "Lý Nhã Ra Nhã Vô" cùng màn đấu tố nâng giá 5.400 tỷ với nữ ca sĩ Vy Oanh đã đi vào dĩ vãng và thay vào đó là một hình tượng mới hoàn toàn khác biệt.

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Bà Hằng sẽ làm gì trong livestream chiều nay? - Ảnh: Internet

Cụ thể trong livestream gần đây, bà ca hát, kể chuyện ma và không còn đụng chạm các ngôi sao showbiz. Một thông báo khác, bà thông tin đã tìm ra tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương - "địch thủ mạng" của bà, và người này cũng mong muốn bà tha thứ cho người này.

Riêng thông báo mới nhất thì chiều nay bà sẽ livestream, bài đăng được chia sẻ trên fanpage của thư ký Hà Lee: “Chúc quý vị một ngày mới thật hạnh phúc, bình an và nhiều sức khoẻ. Hôm nay (15/7/2021), Phương Hằng tôi sẽ livestream vào lúc 15g00 để chia sẻ trò chuyện và ca hát cùng quý vị. Tôi sẽ trực tiếp trên các kênh Youtube: Trường Đua Đại Nam, Chistiana Nguyen, CEO Nguyễn Phương Hằng và kênh Tiktok Nguyễn Phương Hằng của tôi”.

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Bài thông báo livestream chiều nay gây chú ý của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bên dưới những thông báo của bà Phương Hằng, có rất nhiều dân mạng đã xôn xao bàn tán.

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 Một số cư dân mạng khác lại mong đến giờ linh để xem idol lên sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong buổi livestream gần nhất bà Hằng đã diện những chiếc đầm hoa và cầm cuốn sách rất thanh lịch và kể về con người sau khi chết, trong đó có chi tiết bóng người là đà bay qua nấm mồ khiến người nghe rùng mình. Lượng người xem vẫn không thể tăng lên khi bà kể chuyện ma mà chỉ duy trì ở mức hơn 5000 người, giảm 200 lần so với trước kia. Riêng một số người quá thích thú với idol của mình nên nhiều dân mạng vô xin sách và còn dành cho bà nhiều lời khen có cánh.

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Lượng views của bà Hằng giảm đáng kể trong các buổi livestream gần đây - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại bài thông báo livestream với chủ đề ca hát chiều nay của bà Hằng vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

‘Đệ nhất livestream’ Phương Hằng kể chuyện ma ‘cụt tay cụt chân bay là đà qua nấm mồ’ khiến dân ‘yếu bóng vía’ muốn xỉu, liệu view có tăng?

‘Đệ nhất livestream’ Phương Hằng kể chuyện ma ‘cụt tay cụt chân bay là đà qua nấm mồ’ khiến dân ‘yếu bóng vía’ muốn xỉu, liệu view có tăng?

Trong livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng chuyển qua kể chuyện ma với những tiết rùng rợn không thua kém đĩa CD mua ngoài tiệm.

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