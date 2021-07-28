HOT: Rò rỉ tin đồn bà Phương Hằng bị bệnh viện từ chối khéo vụ 1.500 lít oxy, cư dân mạng ra tay 'điều tra' tới cùng

Xã hội 28/07/2021 16:52

Bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ khi tuyên bố hỗ trợ mỗi ngày 1.500 lít oxy cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Thế nhưng cũng có vài tài khoản thắc mắc về tin đồn bà từng bị từ chối khéo, thực hư ra sao?

Nguyễn Phương Hằng rất hay hành thiện. Ngoài quỹ mổ tim Hằng Hữu bà cũng hay âm thầm giúp đời và còn từng hứa chi hết xấp sổ đỏ làm từ thiện trong một livestream khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, bà chia sẻ: "Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, anh ấy rất vui mừng vì bắt đầu từ hôm nay thì nguyên liệu oxy y tế của chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1.500 lít mỗi ngày".

Ngoài ra trong livestream vợ ông Dũng "Lò vôi" cũng bộc bạch thêm: "Nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế, tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiếp tế. Nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ và oxy để thở cứu người thì cái nào quý hơn hả mọi người. Một ngày 1.500 lít oxy quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị".

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Bà Hằng từng tuyên bố ủng hộ 1.500 lít ôxi mỗi ngày cho BV Chợ Rẫy khiến dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng cư dân mạng đâu chịu để yên, họ vẫn inbox vào trang của BV Chợ Rẫy để hỏi cho "ra ngô ra khoai". Trong một hình chụp được dân mạng chia sẻ, tài khoản này Inbox hỏi: "Cho mình hỏi, bệnh viện từ chối nhận ôxi của cô Hằng ạ?". Tài khoản có tick xanh của bệnh viện đáp lại: "Dạ không phải BV từ chối, anh/chị vui lòng đọc kỹ nội dung đã đăng chính thức ạ".

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Dân mạng vào inbox hỏi vụ bà Hằng hỗ trợ ôxi sau khi nghe thông tin từ chối khéo râm ran trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Dân mạng còn chụp lại và vào FB của quản lý bà Hằng thắc mắc - Ảnh: Chụp màn hình

Song song đó, BV Chợ Rẫy mới đây cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân xác nhận việc bà Hằng có ủng hộ ôxi như lời đã hứa: “BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ GHI NHẬN TẤM LÒNG CỦA DOANH NHÂN NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG – CEO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM".

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Bệnh viện Chợ Rẫy 'lên tiếng' - Ảnh: Chụp màn hình
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HOT: Rò rỉ tin đồn bà Phương Hằng bị bệnh viện từ chối khéo vụ 1.500 lít oxy, cư dân mạng ra tay 'điều tra' tới cùng - Ảnh 6

...cư dân mạng lại thở phào nhẹ nhõm thì mọi tuyên bố của bà Hằng là có thật - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thấy thông tin này, cư dân mạng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người dành cho bà Hằng những lời khen có cánh. Ngoài ra, dân mạng còn mong bà luôn làm ăn, kinh doanh phát đạt để tiếp tục hành thiện giúp đời trong thời gian tới.

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