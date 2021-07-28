Bà Nguyễn Phương Hằng rất hay hành thiện. Ngoài quỹ mổ tim Hằng Hữu bà cũng hay âm thầm giúp đời và còn từng hứa chi hết xấp sổ đỏ làm từ thiện trong một livestream khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, bà chia sẻ: "Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, anh ấy rất vui mừng vì bắt đầu từ hôm nay thì nguyên liệu oxy y tế của chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1.500 lít mỗi ngày".

Ngoài ra trong livestream vợ ông Dũng "Lò vôi" cũng bộc bạch thêm: "Nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế, tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiếp tế. Nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ và oxy để thở cứu người thì cái nào quý hơn hả mọi người. Một ngày 1.500 lít oxy quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị".