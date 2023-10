Trương Quốc Anh hé lộ tiền ủng hộ nữ khách trọ chây ì tiền nhà bị đuổi, động thái bất ngờ khiến dân mạng 'réo' tên bà Phương Hằng

Ngoài ra, trong clip anh còn hỏi ý kiến cộng đồng mạng số tiền 10 triệu trích từ quỹ Thiện Tâm của anh và mọi người góp ý xem nên mua gạo ủng hộ bà con khó khăn hay ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Động thái này của Hot TikToker đã nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Bên dưới bài viết, anh bình luận thêm: "Ai nhìn cảnh đấy mà chẳng thương. Điều quan trọng là từ thương đến giúp đỡ, thì mình sẽ phải tìm hiểu rất kỹ những hoàn cảnh đó mới dám nhận giúp đỡ họ. Vì mình cũng là trung gian của nhiều nhà hảo tâm. Mình không bao giờ để số tiền của mình và của nhà hảo tâm giúp đỡ nhầm người. Thân".

Bài đăng của Trương Quốc Anh gây chú ý trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Một số comment của các tài khoản dành cho chàng TikToker nổi tiếng: "Chị Phương Hằng cho rồi mà em. Qua chị ấy bảo anh chủ nhà là anh cần 1-2 năm tiền nhà thì chị ấy cho nhân viên chuyển khoản cho mà. Còn nhiều người cũng cần được giúp đỡ. Em xem ai cần hơn thì giúp", "Rất thẳng thắn. Ok. Mình nghĩ làm theo cách nào cũng tốt cả", "Tinh thần lá lành đùm lá rách của chú sẽ làm ấm lòng nhiều người dân nghèo. Chúc chú sức khỏe, bình an và may mắn"...