Trương Quốc Anh hé lộ tiền ủng hộ nữ khách trọ chây ì tiền nhà bị đuổi, động thái bất ngờ khiến dân mạng 'réo' tên bà Phương Hằng

Vụ lùm xùm chủ trọ đuổi thẳng khách vì chây ì tiền nhà đang xôn xao MXH, mới đây TikToker Trương Quốc Anh cũng đã lên tiếng quan điểm của mình về vấn đề này.

Vụ việc chủ trọ đuổi khách thuê khiến MXH xôn xao mấy ngày qua. Cụ thể người khách này được cho là chây ì không đóng tiền nhà đúng hẹn. Sau đó một cá nhân đã quay clip lúc chủ nhà quăng đồ của người này ra khỏi nhà và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Không dừng lại ở đó, nhiều hiện tượng mạng cũng đã lên tiếng về vấn đề này trong đó có Hot TikToker Trương Quốc Anh. Trương Quốc Anh đã có chia sẻ mới nhất về vụ chủ đuổi khách trọ chây ì tiền nhà trước đó - Ảnh: Internet Anh cho biết, rất cảm ơn nhiều người đã có nhã ý gửi tiền, có người 100.000đ, có người 1.000.000đ, thậm chí 2.000.000đ... Tuy nhiên, anh khẳng định 100% anh chưa nhận số tiền này vì khi thật sự hiểu rõ về hoàn cảnh người phụ nữ cùng địa chỉ rõ ràng, anh mới chính thức đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Trương Quốc Anh nói thêm rằng bản thân không muốn bàn sâu về hành động của người chủ. Theo anh, việc vị khách kia thiếu tiền nhà là không đúng. Tuy nhiên, anh dành sự thương cảm đến người phụ nữ này vì rõ ràng, ai ai nhìn thấy vụ việc cũng muốn rơi nước mắt.

Ngoài ra, trong clip anh còn hỏi ý kiến cộng đồng mạng số tiền 10 triệu trích từ quỹ Thiện Tâm của anh và mọi người góp ý xem nên mua gạo ủng hộ bà con khó khăn hay ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Động thái này của Hot TikToker đã nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Bên dưới bài viết, anh bình luận thêm: "Ai nhìn cảnh đấy mà chẳng thương. Điều quan trọng là từ thương đến giúp đỡ, thì mình sẽ phải tìm hiểu rất kỹ những hoàn cảnh đó mới dám nhận giúp đỡ họ. Vì mình cũng là trung gian của nhiều nhà hảo tâm. Mình không bao giờ để số tiền của mình và của nhà hảo tâm giúp đỡ nhầm người. Thân". Bài đăng của Trương Quốc Anh gây chú ý trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Một số comment của các tài khoản dành cho chàng TikToker nổi tiếng: "Chị Phương Hằng cho rồi mà em. Qua chị ấy bảo anh chủ nhà là anh cần 1-2 năm tiền nhà thì chị ấy cho nhân viên chuyển khoản cho mà. Còn nhiều người cũng cần được giúp đỡ. Em xem ai cần hơn thì giúp", "Rất thẳng thắn. Ok. Mình nghĩ làm theo cách nào cũng tốt cả", "Tinh thần lá lành đùm lá rách của chú sẽ làm ấm lòng nhiều người dân nghèo. Chúc chú sức khỏe, bình an và may mắn"...

Cư dân mạng nhắc bà Phương Hằng dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Đa số dành cho anh lời khen có cánh - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vụ chủ đuổi khách trọ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM được cư dân mạng chú ý. Bên cạnh việc đưa ra nhiều bình luận trái chiều thì mấy ai hiểu phía sau đó cũng có "ẩn tình" và cái khó của chủ cho thuê trọ. Cụ thể, con trai người chủ trọ tên Nguyễn Văn Trường trong clip đã lên tiếng trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng sự việc trong đoạn clip không giống như nhiều người trên mạng xã hội chia sẻ. Ngoài ra, nhân vật thuê trọ trong clip đã thuê 4,5 tháng ở nhà bố mẹ anh nhưng lười lao động, chây ì không đóng tiền. Vụ lùm xùm khách bị chủ trọ đuổi thẳng rùm beng MXH trước đó Hiện tại, bài đăng có ý muốn giúp đỡ người phụ nữ bị đuổi khỏi nhà trọ của Trương Quốc Anh vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều bình luận tích cực.

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