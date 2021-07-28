5 người trong một gia đình làm nhà hàng ở Hải Dương dương tính Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Một gia đình làm nhà hàng ở huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) gồm 5 người được xác định nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Theo Người Lao Động, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2 là bố mẹ chồng, chồng, con và bạn thân của bệnh nhân P.T.N. (SN 1990, thường trú ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách) vào sáng ngày 28/7. Chị P.T.N. được xác định nhiễm COVID-19 vào tối ngày 27/7. Chị N. đang có thai 7 tuần, là vợ của chủ nhà hàng Tuân Thỏ, khu Gia Binh, thị trấn Nam Sách theo CDC tỉnh Hải Dương.

Chị N. bán hàng ăn tại nhà hàng mỗi ngày tiếp xúc với nhiều khách. Theo lịch sử dịch tễ, chị N. chỉ ở quán bán hàng, không đi đâu xa, không ra ngoài tỉnh, không tiếp xúc với trường hợp nghi mắc COVID-19 từ ngày 14/7 đến ngày 25/7. Chị N. sốt 38,4 độ C, không ho, không khó thở nên đã đến Trung tâm Y tế huyện Nam Sách khám, qua sàng lọc được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 26/7. Người dân được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Người Lao Động Lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết những trường hợp liên quan sau khi phát hiện chị N. nhiễm COVID-19 và khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư tiến hành phong tỏa toàn bộ khu dân cư Gia Binh (nơi vợ chồng chị N. tạm trú và mở cửa hàng bán quán ăn); toàn bộ các hộ thuộc đội 14, thôn Tân Thắng, xã Thái Tân (nơi chị N. đăng ký thường trú) và Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Sau đó, lập chốt phong tỏa tạm thời thị trấn Nam Sách và thôn Tân Thắng để khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Các lực lượng liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong đêm 27/7 cho toàn bộ người dân ở khu dân cư Gia Binh, đội 14; tất cả cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây; toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế Phòng khám Phúc An (thị trấn Nam Sách) và người dân sống xung quanh phòng khám này; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân thị trấn Nam Sách (khoảng 11.000 người) và thôn Tân Thắng từ sáng ngày 28/7. Kết quả xét nghiệm của CDC Hải Dương sáng ngày 28/7 cho thấy có thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 đều là người thân của chị N. gồm những người sau: ông P.V.L. (SN 1961), bố chồng; bà T.T.H. (SN 1965), mẹ chồng; anh P.T.T. (SN 1986), chồng; cháu P.T.H.M. (SN 2017), con; và anh P.V.C. (SN 1988), là bạn của chị N.. Chiều 28/7, theo Sở Y tế, CDC Hải Dương đang tiếp tục chạy mẫu xét nghiệm lần nữa để khẳng định SARS-CoV-2 của 5 trường hợp trên. Song song đó, các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết những người tiếp xúc gần với anh C. là bạn thân của bệnh nhân do có lịch trình di chuyển phức tạp. Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, yêu cầu tạm thời khoanh vùng, phong toả toàn bộ huyện Nam Sách theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để tiến hành xét nghiệm diện rộng, từ đó nhận định, đánh giá mức độ lây nhiễm của dịch bệnh, đưa ra phương án dập dịch hiệu quả vào sáng ngày 28/7 Bện cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Nam Sách kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở tình trạng khẩn cấp. Tuyên truyền để tất cả mọi người dân đồng lòng chung tay phòng chống dịch. Thực hiện xã cách ly với xã, thôn cách ly với thôn, hộ gia đình cách ly với hộ gia đình. Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết, phối hợp, tạo điều kiện để các lực lượng phòng chống dịch tập trung toàn lực tiến hành các biện pháp khoanh vùng, đánh giá tình hình dịch tễ. Người dân ở khu Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách) được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Người Lao Động Ngoài ra, huyện Nam Sách khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo giao thông, lưu thông hàng hoá, nhu yếu phẩm. Tổ chức cách ly chặt chẽ các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới ghi nhận. Tiếp theo, các trường hợp F1 được theo dõi, giám sát cách ly tập trung và áp dụng các biện pháp phòng dịch như các trường hợp F0, các trường hợp F2 cách ly chặt chẽ tại nhà dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn và tổ "Covid cộng đồng". Được biết, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Công an tỉnh Hải Dương tăng cường lực lượng cùng huyện Nam Sách tiến hành truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Hiện, Sở Y tế chuẩn bị nhân lực tiến hành khẩn trương việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực nguy cơ cao, nhanh chóng trả kết quả xét nghiệm. Song song đó, các phương án triển khai biện pháp phòng chống dịch sẽ được điều chỉnh liên tục để phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

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