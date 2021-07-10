Bất chấp dịch Covid-19, thanh niên cơ bắp ‘nhún nhún’ ngoài đường thập thể dục, người dân ngán ngẩm ‘phạt 3 triệu cho chừa’

Đang trong thời gian giãn cách xã hội, người người nhà nhà đều chung tay phòng chống dịch Covid-19 thế nhưng thanh niên này vẫn vô tư tập thể thao ngoài đường.

Hiện tay tình hình dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp tuy nhiên vẫn có vài trường hợp vô tư tập thể dục hay ngồi thêu ngoài công viên bất chấp sự an toàn của sức khỏe.

Mới đây nhất mạng xã hội lan truyền một đoạn clip thanh niên vô tư làm động tác “nhún nhún” tập thể dục sát đường mặc cho các anh công an đứng kế bên, thậm chí có người trong video còn phán “phạt 3 triệu” nhưng anh ta vẫn không hề để ý đến.

Thanh niên vô tư tập thể dục quên cả việc mang khẩu trang khiến người xem ngán ngẩm - Ảnh: Chụp từ clip

Đôi khi trong cuộc sống phải thể hiện đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ. Mùa dịch Covid-19 các anh chiến sĩ, công an đã rất bận rộn trong công tác phòng dịch thì người dân nên chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc 5K và nên tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Rất nhiều cư dân mạng 'chưng hửng' về hành động của anh chàng cơ bắp trên - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip lên sóng rất nhiều ý kiến chỉ trích và hiện đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

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